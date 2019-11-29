Наркодилеры из года в год пытаются взять в плен Хабаровский край

Посылка из прошлого пришла в Хабаровск. На имя умершего человека. Но ее уже ожидали хабаровские таможенники. Почти 11 граммов наркотика МДМА («экстази») они обнаружили в письме из Германии. Почтовое отправление следовало в Комсомольск-на-Амуре адресату, погибшему еще за три года до его отправки.

Как рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина, таможенники совместно с сотрудниками транспортной полиции задержали получателя прямо на почте. Он пытался воспользоваться паспортом умершего человека. В конверте находился пакет с кристаллическим веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик. От каких-либо пояснений мужчина отказался.

По материалам Хабаровской таможни следственный отдел УМВД России по г. Хабаровску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков в крупном размере»). Злоумышленнику грозит до двадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Цыганская «похоронка»

…Когда оперативники перехватили наркомана, купившего у Сони Мотяковны дозу опиата, то даже в самом кошмарном сне никто из них не мог предположить, на сколько это их первое с нею знакомство растянется. На основе собранной в процессе следственных действий обширной доказательной базы ей было предъявлено обвинение, и после полагающейся в таких случаях процедуры направили уголовное дело в суд.

Следует отметить, что состояние здоровья Сони Мотяковны позволяло ей практически в любое время суток продавать наркотик любому страждущему люду. Однако оно, это здоровье, оказалось категорическим противником всякого следственного действия против своей хозяйки. В итоге - полуобморочные состояния на допросах, дежурство карет скорой помощи на полицейской автостоянке. Запахи корвалола и других медицинских препаратов «свернули» кровь не одному следственному работнику.

В судебной инстанции уже отработанная ранее процедура дополнилась регулярными переносами слушаний все по той же «нездоровой» причине. Логическим финалом этого этапа нашей истории стало появление свидетельства о смерти обвиняемой, поставившее жирную точку в ее уголовном деле.

А теперь представьте размер глаз оперативных сотрудников, столкнувшихся с ожившей «покойницей» на очередной проверяемой наркояме... Что касается Сони Мотяковны, то в этом случае ей реально стало плохо, как будто не она, а полицейские выступали в роли Кентерберийского привидения. И хотя к покойникам неотложку не вызывают, для нашей героини здесь было сделано исключение.

Из больницы она, как водится, исчезла едва ли не в первый же вечер. Однако это уже не смогло помешать проведению прокурорской проверки по данному делу и принятию соответствующего решения, возобновившего процедуру судебного преследования обвиняемой.

Рассмотрев все эти обстоятельства, суд пришел к мнению, что собранная доказательная база вполне достаточна для принятия процессуального решения, и по совокупности содеянного заочно приговорил Соню Мотяковну к пяти годам лишения свободы. Одновременно с приговором она была объявлена во всероссийский розыск.

Финал этой эпопеи состоялся уже весной. Оперативным путем было установлено место ее обитания, и после детальной проверки полученной информации сотрудники разыскного подразделения УМВД России по Хабаровскому краю приняли решение о задержании беглянки.

Ее пробуждение в то утро было похоже на кошмарный сон. Памятуя о ставших уже привычными обморочных состояниях и симулятивных наклонностях Сони Мотяковны, оперативники практически весь оставшийся день потратили на организацию ее медицинского обследования и после получения положительного заключения о возможности содержания под стражей препроводили к месту теперь уже постоянного пребывания на ближайшую пятилетку.

Лаборатория на всю жизнь…

Дальневосточные транспортные полицейские изъяли 25 килограммов синтетических наркотиков и ликвидировали целый цех по их производству. Как рассказала начальник отделения информации УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко, при поддержке ОМОН регионального управления Росгвардии были задержаны трое подозреваемых в производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В результате обыска в бывшем фермерском хозяйстве, расположенном в лесном массиве в 100 километрах от Хабаровска, была обнаружена и ликвидирована крупнейшая в истории Дальнего Востока нарколаборатория. Кроме синтетических наркотиков, у злоумышленников изъяли свыше трех с половиной тонн прекурсоров и других химических веществ для изготовления зелья.

Оперативники и следователи выяснили, что участники организованной преступной группы, в которую входили муж, жена и ее брат, ранее уже занимались сбытом наркотических средств бесконтактным способом. В этот раз они выкупили по поддельным документам бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов, и организовали в нем нарколабораторию. Указания по организации производства и денежные средства на покупку помещения, закупку оборудования и препаратов фигуранты получали от организатора преступного бизнеса через Интернет.

Злоумышленники использовали обычные логистические компании, которые доставляли оборудование и препараты в арендованные гаражные боксы и подвалы. Дальше дельцы нанимали случайных людей, чтобы перевезти груз на ферму.

Что интересно, задержанные очень серьезно подходили к производственному процессу и уровню своей безопасности. Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты. Несмотря на отсутствие специального образования, фигуранты смогли организовать практически безотходное производство смертоносного варева.

Следствие установило, что изготовленные в лаборатории наркотические вещества реализовывались бесконтактным способом - с использованием курьеров. Делали они это и в нашем регионе, и в западных областях страны.

Транспортным полицейским понадобилось двое суток для того, чтобы перевезти оборудование и найденные запасы химикатов в приспособленные для этого хранилища, так как в случае разгерметизации бочек могла возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей. Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить около 400 килограммов наркотических средств – почти миллион разовых доз.

Интересно, что для личного потребления в одной из фермерских теплиц подозреваемые вырастили 40 кустов конопли. Следственным отделом УТ МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас оперативники выясняют, кто еще был связан с наркотической фермой.

Наркоугроза «новой волны»

В последнее время СМИ России сообщают о многочисленных случаях отравления спайсами, курительными смесями, содержащими синтетические наркотики и сильнодействующие вещества. Эффективная и согласованная работа правоохранительных органов при поддержке органов исполнительной власти и заинтересованных ведомств в последние годы заметно ослабила позиции традиционного наркобизнеса. Комплексная профилактика снижает число людей, готовых воткнуть себе в вену героиновую иглу или затянуться конопляным дымом. Рецептурный отпуск в аптеках кодеиносодержащих препаратов (сырья для изготовления смертоносного дезоморфина) сократил число тех, кто готов был употреблять зелье, прозванное «крокодилом», буквально пожирающим свою жертву.

К счастью, Хабаровский край эта напасть пока всерьез не затронула. Но дальневосточный регион не стал исключением из общей тенденции. Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что представители криминальных кругов предпринимают активные действия по замещению традиционных видов наркотиков незапрещенными веществами, имеющими психоактивные свойства, схожие с наркотическими средствами.

Современные химические технологии привели к созданию в лабораторных условиях новых синтетических наркотиков, обладающих сильнейшим воздействием на организм человека. К примеру, в Хабаровске сотрудники полиции пресекли преступную деятельность группировки, промышлявшей сбытом мефедрона. Медицина определяет это вещество как психостимулятор и эмпатоген, нечто среднее между кокаином и амфетамином. Нетрудно себе представить, каковы последствия «увлечения» веществом, воплотившим в себе губительные качества сразу двух видов наркоотравы.

Опасность синтетических наркотиков заключается в том, что следствием их употребления является не только стремительное развитие наркозависимости, но и крайне негативные для здоровья острые психотические состояния. У потребителей синтетических психостимуляторов психическая и физическая зависимость формируется после второй–третьей пробы, постоянно возрастает потребность в увеличении доз.

По информации наркологов, в ДФО в последние годы происходит рост потребления новых видов психоактивных веществ. При этом их создание и распространение по понятным причинам опережает методы выявления потребителей. Ведь пока специалисты не столкнулись с новым веществом, они просто не знают о его появлении на наркорынке.

Вадим Решетняк