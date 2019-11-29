Архивистам и историкам Дальнего Востока есть что сказать обществу





Традиционные архивные научные чтения имени В.И. Чернышевой - Всероссийская научно-практическая конференция «Дальний Восток России: от прошлого к будущему» - прошли в Хабаровске в шестой раз. В этот раз встреча специалистов была посвящена 135-летию со дня образования Приамурского генерал-губернаторства.

Поначалу было как всегда на всяких ну очень официальных мероприятиях. Приветствия от властей всех мастей, ответное слово принимающей стороны. И далее по накатанной. Да так, что присутствующее на левой половине зала студенчество начало зевать, а кое-кто и откровенно подремывать.

С первых слов

А потом не слабо так бахнуло! Галина Ткачева, доктор исторических наук, выступила с докладом «Демографическая ситуация на Дальнем Востоке в период модернизации - середина XIX - начало XX веков». После окончания ее сообщения ТАКИЕ параллели напрашивались с современностью. Рванул к ней уговорить дать расширенное интервью в нашей рубрике «Опрос с пристрастием». И тут такой облом! Галина Васильевна из Владивостока и уезжает через несколько часов. Обидно!

Но все равно, это я удачно зашел. Если на пленарных докладах так начали, то что можно ожидать от работы по секциям? Решил остаться и нисколько не пожалел. Чертовски познавательно провел время, в очень хорошей компании историков. Везде хотелось поприсутствовать, послушать доклады специалистов и любителей. Но три разные секции одновременно в трех разных кабинетах. И если тема сохранения и популяризации исторического наследия в системе «архив-музей-библиотека» как-то не очень близка мне, то на двух остальных собраниях, посвященных проблемам истории Дальнего Востока с XVII по XXI век, хотелось побывать. Но как?! Думал, что везде смогу и все успею - там помаленьку, здесь понемногу. Нет, это фантастика! Как зашел на первую секцию историков и архивистов «Исторические вызовы и социально-экономическое развитие Дальнего Востока России (XVII век - 1922 год)», так до конца и …наслаждался!

Понятно, что большая часть информации, что доносили выступавшие до присутствующих, по нынешним временам доступна благодаря современным технологиям. Оцифрована и выложена в «мировую паутину» масса исторических документов. Проблема в другом: как это найти! И самое главное - насколько верно опубликованное. А перед лицом своих товарищей, я бы сказал больше - профессионалов своего дела, отделаться общими словами не получится. Спросят за каждую цифру.

Есть о чем рассказать

Увы, непродолжительные выступления - по 10-15 минут - позволяли дать только краткое содержимое подготовленных сообщений, да еще пару уточняющих вопросов задать выступающим. Хорошо еще, что докладчики запаслись электронными презентациями. Так что фактура надежно скопирована и до лучших публикаций припрятана в личный архив. Большинство докладов были реально интересны - для общего образования, для понимания исторического момента. Да что там говорить, многих выступающих было просто интересно наблюдать!

Особенно когда доклад актуальный - в свете последних событий. Слушал выступление Алексея Шестакова из Гродековского музея. Вроде бы и тема серьезная: «Хабаровское городское самоуправление в начале 1917 года», но там такие «вкусные» эпизоды были! Вспомню, КАК и КТО отжигал на первом заседании Законодательной думы седьмого созыва 2019 года, то ржу не могу. Сто лет прошло, страна как минимум два раза сменила курс, а нравы и высказывания одни и те же. Кто в думе был, тот в цирке не смеется.

А потом серьезные сообщения из истории Российской империи в годы Первой мировой войны. Точнее, одно выступление касалось работы тыла, а именно портов Дальнего Востока, - докладчик Павел Виноградов из Владивостока. И второй доклад Дениса Ляхова из Хабаровского архива об участии войск Приамурского военного округа в боях в начале великой войны. Казалось, очень разные направления. Но есть общее - оба выступающих неоднократно в своих докладах убедительно рассказывали о диком бардаке как в тылу, так и на фронте, ссылаясь на документы и показания очевидцев. Охотно верю, армейские безобразия неистребимы во все века и при любом режиме.

Низкий поклон Ларисе Просолович из нашего архива за доклад «История театральной жизни Хабаровска по архивным документам». Мило, интеллигентно, тонко! Ах, запах кулис нашей Музыкальной комедии - увлечение молодости! «Годы проходят, но не беда, театр не мода, вечен всегда. На столе в гримерной парик лежит. Все волненьем дышит, театр - жизнь!» - простите, не смог сдержаться. И тут же суровая проза жизни - в виде финансового документа. Вот никак не ожидал от советской власти такого… В предъявленном списке «Состав приглашенных на ДВ трупп в сезон 1925-26 гг. и стоимость их» героя-любовника оценили значительно дороже, чем гранд-даму.

Наши люди

Сухая история расцветает, когда не по бумажке, но своими словами. Казалось бы, что прикольного может быть в сообщении «Дневник военного министра А.Н. Куропаткина по поездке на Дальний Восток в 1903 году»?! Это надо было слышать и видеть, как Роман Авилов из Владивостока в стиле очень грамотного научно-популярного сообщения рассказал об инспекторской поездке имперского чиновника, не забыв упомянуть о его графоманских увлечениях и дамах, что в изрядном количестве перебывали в штабном вагоне. Так что осталось дождаться публикации всех тетрадей господина Куропаткина с соответствующими иллюстрациями.

Среди солидных участников секции не стушевалась и студентка 5 курса ПИ ТОГУ Маргарита Кондакова с выступлением на тему развития национальных организаций на Дальнем Востоке во времена Февральской революции 1917 года. Да там одно движение украинцев за полную самостийность на Дальнем Востоке России (оно же Закитайщина, оно же Зеленый клин) - еще та оперетка! С кидаловом на деньги, с массой идей и газет - говорильня с генералами в погонах, но без золотого запаса! Куда там «Свадьбе в Малиновке» с паном атаманом Грицианом Таврическим. В нашем крае 100 лет назад не менее прикольно отжигал генерал Борис Хрещатицкий - главнокомандующий Дальневосточным украинским войском! О как, главнокомандующий, но без армии! Так что история - это вполне себе не скучная наука. Главное - суметь правильно подать фактический материал.

С думой о будущем

С такими сообщениями, что прослушал за время конференции, надо перед широкой публикой выступать. Начиная от школьников со студенчеством и заканчивая серьезными мужами в местном правительстве и не менее местной думе. Может, послушав доклады специалистов, школьники и студенты перестанут ссылаться на художественную литературу как на исторический источник. А слуги народа всех уровней, изучив исторический опыт предшественников, не станут уподобляться депутату Пуришкевичу, что в Государственной думе Российской империи вел себя как в борделе.

Следующие архивные чтения имени В.И. Чернышевой пройдут в 2022 году и будут посвящены Гражданской войне на Дальнем Востоке. Хочется верить, что тогда и времени для выступления будут давать больше, и дальневосточное студенчество скажет лучше и громче. Как-то мало было в этот раз - два доклада начинающих историков среди нескольких десятков выступлений.

По итогам нынешней конференции планируется издание сборника статей и материалов. Причем практически от всех групп было пожелание, чтобы статьи выходили в электронном виде. Понятно, что каждому докладчику хочется подержать в руках бумажный вариант авторского сообщения. Но чем быстрее выйдет сборник докладов, тем больше шансов, что массовая аудитория со временем лучше будет знать историю родного края. Я вот прямо жажду ознакомиться с полной версией выступления Максима Скворцова, начальника отдела планирования и координации деятельности правительства Хабаровского края, «Программа «Дальневосточный гектар» как инструмент привлечения и закрепления населения на Дальнем Востоке России: исторические аналогии», чтобы принять окончательное решение, а надо ли мне для личных нужд такое счастье - 10000 квадратных метров?! Или обойдусь меньшей площадью…

Андрей Дунаевский



