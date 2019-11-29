10 млрд федеральных средств планируют потратить на модернизацию первичного звена медицинской помощи в крае

В рамках новой целевой программы в 2020 году федеральное правительство планирует выделить средства на эти цели. Чтобы их получить, регионам до 10 января 2020 года необходимо разработать региональные подпрограммы, а после этой даты – защитить их, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Как отметил министр здравоохранения края Александр Витько, у федерального центра есть понимание того, что здравоохранение в первую очередь необходимо развивать на Дальнем Востоке, где из-за большой протяженности территории больницы и поликлиники значительно удалены друг от друга.

- Мы получаем много жалоб от жителей. Это и кадровые проблемы, и износ оборудования, нехватка специалистов. Много проблем возникает из-за того, что объекты здравоохранения располагаются не в шаговой доступности. Частично этот вопрос решается за счет национальных проектов. Очевидно, что по первичному звену необходима более адресная работа и федеральная поддержка, - отметил Александр Витько.

По предварительным расчетам, в рамках новой целевой программы краевые власти планируют привлечь не менее 10 млрд рублей федеральных средств. Именно столько регион получил из федерального центра в 2013 году на модернизацию объектов здравоохранения. Средства пойдут на строительство ФАПов и других объектов здравоохранения, обновление оборудования и капитальный ремонт поликлиник. Речь также идет о строительстве жилья для врачей, закупке нового медицинского оборудования, проведении капитального ремонта помещений, подготовке кадров.

- В разрезе каждого муниципального образования, сельского поселения нам предстоит определить потребность в новых объектах здравоохранения, медкадрах, просчитать – сколько оборудования необходимо заменить, где сделать капитальный ремонт, - отметил Александр Витько.

Соисполнителем новой федеральной программы станет министерство транспорта РФ, которое сформирует предложение по строительству и реконструкции дорог к объектам здравоохранения, оптимизации автобусного сообщения.

Напомним, что на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в этом году в крае направлено около 1 млрд рублей. В рамках семи краевых подразделов средства пошли на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, ряд других направлений.