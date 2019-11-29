Дом-долгострой передан дольщикам Хабаровска

В микрорайоне «Строитель» состоялась торжественная церемония вручения ключей новоселам. 35 семей, которые вложили средства в возведение высотки, ждали этого момента шесть лет. Фундамент для многоэтажки строители заложили в 2013 году, и через два года должны были сдать ее в эксплуатацию. Однако, из-за процедуры банкротства «Дальспецстроя», обещанного дольщикам пришлось ждать в три раза дольше, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска

- Правопреемник крупной строительной компании ГВСУ№6 сейчас тоже переживает не лучшие времена. Несмотря на это, в следующем году компания намерена сдать 4 дома и подземный гараж. Мы выполним обязательства и передадим новоселам высотку по улице Льва Толстова, а также панельные дома по улице Павла Морозова, - рассказал конкурсный управляющий ГВСУ№6 Григорий Удельнов.

В высотке в микрорайоне «Строитель» еще более 190 квартир не проданы. Цена квадратного метра в новостройке 73 тысяч рублей.

- В планах в этом микрорайоне построить школу на тысячу учеников. Она здесь очень востребована. Заложить фундамент под современное учреждение образования планируется в 2021 году, - поделился планами мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В микрорайоне уже начаты работы по формированию участка под строительство школы. На эти цели в муниципальном бюджете следующего года заложено 30 миллионов рублей.

Фото: khabarovskadm.ru