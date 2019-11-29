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Держи нос по ветру: 105-летняя хабаровчанка раскрыла секрет долголетия
Поздравить со сто пятым днем рождения Марию Пахомнову приехал Мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Мария Пахомовна родилась в 1914 году на Кубани. Ее отец погиб в годы Гражданской войны, почти сразу после этого трагического события умерла мать. С детства Мария трудилась в сельском хозяйстве, пережила голод и разруху, оккупацию во время Великой Отечественной войны. В послевоенное время вместе семьей переехала на крайний север и трудилась на шахте. В свои 105 лет женщина сама накрыла праздничный стол для гостей. На вопросы о секрете своего долголетия Мария Пахомовна сказала, что, несмотря на жизненные невзгоды, «всегда нужно держать нос по ветру».
- От всех хабаровчан поздравляю вас с этой замечательной датой! Мы искренне гордимся поколением, на долю которого выпали серьезные испытания - годы Великой Отечественной войны. Вы никогда не боялись трудностей. Ваш самоотверженный труд - пример молодому поколению. Счастья вам и здоровья на долгие годы, - поздравил женщину Сергей Кравчук.
- Я не знаю, отчего мне Бог дал столько лет. В молодости жила в бедности, трудилась, поднимала детей. Они уже давно выросли, сейчас обо мне заботятся мои внуки и правнуки. Я самая счастливая бабушка и прабабушка, - рассказала Мария Огиенко.
В Хабаровске 821 долгожитель- люди, достигшие возраста в 90 лет. 17 горожан в этом году перешагнули вековой рубеж.
Фото: khabarovskadm.ru
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