Хабаровского спортсмена Евгения Кожемяко называли вратарем от бога

На днях один из лучших голкиперов за всю историю хабаровского футбола Евгений Кожемяко отметил бы свой очередной день рождения, 71-й по счету. Однако его уже давно нет с нами.

Последняя наша встреча состоялась накануне 55-летия Евгения Николаевича. Старые травмы, увы, не прошли бесследно, сделав его инвалидом первой группы. Ноги Кожемяко слушались с превеликим трудом, но Николаич стойко, как и раньше в воротах, переносил все тяготы судьбы и на жизнь старался не жаловаться. Хотя я знал, что живется ему несладко, и, чтобы сводить концы с концами, Кожемяко приходилось заниматься частным извозом на своем стареньком авто. А десять месяцев спустя его не стало…

Почти не падал

-?Про таких обычно говорят: вратарь от бога. Даже на тренировках Жене было трудно забить. При этом он практически не падал, - так о Кожемяко отзывался его партнер по команде Геннадий Рютин, пушечных ударов которого в 1970-80-х годах боялись многие ведущие голкиперы страны.

А коллега Евгения по вратарскому цеху Леонид Скрыльников не стал испытывать судьбу на скамейке запасных и уехал на Украину, вернувшись в Хабаровск только после того, как Кожемяко покинул пост № 1 в СКА.

…Высокий симпатичный брюнет появился в составе хабаровских армейцев - одной из ведущих в ту пору команд второй группы класса «А» - в 1968 году. Евгению шел только двадцатый год, но практически сразу парнишка занял место в «раме», отодвинув на второй план тогдашних голкиперов клуба Геннадия Прохоровича и Владимира Конкина, которые были значительно старше его и опытнее.

Кстати, в той команде (не то, что сейчас) играло довольно много местных футболистов - Алексей Кандалинцев, Анатолий Боград, Василий Поденков, Владимир Морозов, Владимир Ивкин, Валерий Язовских, Сергей Скопинцев… Не затерялся в этой бригаде и Кожемяко.

Кумиром был Обрезков

Как потом признался сам Евгений Николаевич, вратарем он стал во многом благодаря легендарному голкиперу СКА 1950-х годов Герману Обрезкову, который с детства был кумиром Жени.

- Начинал я играть в детской команде «Строитель», - рассказывал о себе спустя годы Кожемяко. - В юношах продолжил карьеру в команде «Динамо» под руководством Вячеслава Андреевича Голубя, воспитавшего в свое время немало известных футболистов. Потом Голубь стал тренировать «Строитель», который выступал на первенстве Хабаровского края, и снова позвал к себе. Мне тогда было всего-то 16 лет.

Судя по всему, чемпионат края стал для будущего голкипера армейцев хорошей школой: ведь здесь он уже окунулся во взрослый футбол, то и дело отражая удары от мужиков, прошедших, как говорится, и Крым, и Рим.

Видимо, после одного из удачных матчей за «Строитель» на Кожемяко и обратил внимание сам Валентин Александрович Николаев - известный игрок легендарного ЦДКА, а затем и тренер столичных армейцев, которого судьба на некоторое время занесла на Дальний Восток.

Правда, под руководством Николаева Женя так и не поиграл: вскоре тренер вновь перебрался в Москву, а СКА возглавил его помощник Владимир Шпынов. Тогда за хабаровчан, к слову, играл и молодой форвард Борис Копейкин, который затем по рекомендации того же Николаева оказался в составе ЦСКА.

Чуть в «вышку» не вышли

Как уже отмечалось выше, молодой вратарь практически сразу получил место в основе армейцев. Уже в первом своем сезоне в большом футболе Жене пришлось изрядно поколесить по стране: Душанбе, Ленинабад, Фергана, Фрунзе, Караганда…

Тогда хабаровчане заняли в своей подгруппе третье место. А спустя год едва не вышли в… высшую лигу.

Дело было так. Вначале армейцы успешно выступили в зональном первенстве, затем попали в полуфинальный турнир. Там соперниками дальневосточников были уже западные команды - «Волга» (Горький), казанский «Рубин», саратовский «Сокол», куйбышевский «Металлург» и другие.

В первом же матче армейцы камня на камне не оставляют от «Волги» - 5:0 и в итоге уверенно выигрывают турнир.

Ну а дальше их ждала финальная «пулька» в Симферополе, где разыгрывалась путевка в высшую лигу. И здесь Кожемяко с компанией наделали немало шума, одолев в стартовом матче турнира со счетом 1:0 спартаковцев из Орджоникидзе, которые тогда, к слову, и пробились в «вышку». Затем последовали поражение от вильнюсского «Жальгириса» - 0:2 и нулевая ничья с «Днепром» из Днепропетровска.

В итоге хабаровчане заняли третье место, отстав от победителя лишь на очко. Однако, не пробившись в высшую лигу, армейцы получили право играть в только что созданной в 1970 году первой лиге.

-?Условия у клуба в те годы были, конечно, далеко не такие, как сейчас (жили футболисты довольно скромно, больших денег не зарабатывали), но за счет сплоченности нам по плечу были большие задачи, - считал Кожемяко. - Жаль, конечно, что после удачного сезона-1969 многие ребята получили заманчивые предложения из других клубов. Но все равно в первой лиге мы выглядели вполне достойно. Просто тогда существовало странное положение. В турнире принимали участие восемь российских команд, а остальные представляли различные республики Союза. Так вот, по положению худший из клубов России (хотя в таблице он мог быть далеко не последним) покидал лигу. Помню, за выживание мы боролись с ивановским «Текстильщиком», но, проиграв сопернику дома, поняли, что обречены.

От Алма-Аты до Комсомольска

А потом у Евгения Кожемяко начались приключения по городам и лигам. Заключительный матч сезона-1970 хабаровчане проводили в Алма-Ате, и тренер «Кайрата» Александр Севидов пригласил вратаря в этот клуб. Чуть позже Кожемяко заинтересовался и днепропетровский «Днепр». Но в итоге Евгений выбрал «Кайрат», о чем потом пожалел.

-?Когда я приехал в Алма-Ату, Севидова неожиданно забрали в Киев, - с горечью вспоминал Кожемяко. - Появился новый тренер, который меня, естественно, не знал, к тому же у него была своя компания игроков, на которых он опирался. Короче, я почувствовал себя здесь лишним и уехал в Ленинград. Два сезона защищал ворота местного «Динамо», затем еще столько же - в ивановском «Текстильщике» и вернулся в Хабаровск. Шел 1975 год.

Конечно, состав клуба за время странствий голкипера существенно изменился. Тренировал команду уже Борис Тимофеевич Семенов. Костяк вновь составляли дальневосточные футболисты, но уже новой волны - Владимир Бычек, Владимир Крымский, Геннадий Рютин, затем и будущий главный бомбардир Владимир Козлов из Лесозаводска подъехал.

Интересные ребята приходили в коллектив и со стороны - Александр Тарханов, Анатолий Ольховик, Юрий Сипкин, даже игрок олимпийской сборной СССР Сергей Ольшанский «засветился» в СКА.

Три сезона подряд, пока Кожемяко защищал последний рубеж клуба, дальневосточники в зональном турнире второй лиги первенства СССР неизменно становились серебряными призерами. А потом Евгений вновь сменил прописку, перебравшись в соседний Комсомольск-на-Амуре, где в 1978 году образовалась команда «Амур».

-?У меня как раз возникли трения с Семеновым, а тут поступает предложение от Владимира Леонова, который ранее работал в тренерском штабе СКА, помочь дебютанту, - объяснял позже свой отъезд из Хабаровска Евгений Николаевич. - Несколько лет отдал «Амуру». Но потом серьезная травма руки в международном матче с японцами, увы, поставила крест на моей карьере.

Так вышло, что Кожемяко так и остался в Комсомольске-на-Амуре. Работал в тренерском штабе «Амура», одно время даже возглавлял команду. Именно под руководством Евгения Николаевича в 1992 году футболисты Города юности дебютировали в первой лиге первенства России, но потом у клуба кончились деньги…

Кстати, за «Амур» тогда выступал молодой форвард Карапет Микаелян, в будущем - игрок сборной Армении, которого Кожемяко нашел в… Амурске, где футболист служил в армии.





Владислав Махов

