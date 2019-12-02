Город уставших душ в Хабаровске

В хабаровском «Совкино» прошла фотовыставка, в своем роде уникальная. Экспозиция портретов людей, которые потеряли свой дом и оказались на улице без средств к существованию.

Здесь всего 24 портрета – мужчин и женщин. У них разные судьбы – от инвалида с детства, который остался «за скобками» всех социальных служб до директора дома культуры – его вышвырнула по предписанию суда из дома родная дочь. Они действительно разные, но их всех объединяет одно – они вне общества. Парии. Неприкасаемые.

Однако и в нашем весьма эгоцентричном и зарегулированном бюрократическом социуме сохранились люди, которым неравнодушна судьба вот таких отверженных. Для того и сделана эта экспозиция на втором этаже «Совкино» - привлечь внимание случайных зрителей к такой обходимой обычно стороной жизни, как существование этих бедолаг. Фотовыставка так и называется: «Город уставших душ».

- Все они – уставшие души, незаметно живущие рядом с нами. Они уставшие, они заблудившиеся, они уже почти не верящие в милосердие. Нам хотелось показать их именно так – когда уходит в тень все внешнее и отвлекающее: грязная одежда, запахи помойки, космы и бороды… Тогда становится возможным разглядеть их лица. Они не глупые, не пустые, не отупевшие – с живыми, глубокими глазами. Да, в них читается боль по тому как кошмарно обошлась с ними жизнь, но они живые. Мне хочется, чтобы ми умели в них видеть в них людей. Не похохих или хороших, а просто людей. Известно, что проживя на улице хотя бы полгода, человек меняется почти необратимо. Как бы возвращается в дикое состояние. Но они имеют право на такую вот параллельную жизнь. Они заслуживают человеческого отношения. Надо понимать, что они не мечтали стать бездомными. Я хотела показать именно это. Читать по лицам труднее, чем просто давать милостыню, - говорит автор фотографий Анна Радькова.

Посетителей на открытие этой странной фотосессии пришло немного. Организаторы не давали рекламу. Как сказал один из них – Иван Маньковский, это и не нужно. Милосердие и соучастие – дело тихое и весьма приватное. Но если просто посмотреть на эти лица, чьи фото вывешены на белой стене, становится не по себе. «Какая судьба ожидает меня?» - спрашивал себя Борис Пастернак. Его-то ожидала не полученная «нобелевка» и вечность, а нас – что?

Макс Молотов