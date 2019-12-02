Как малодетную семью сделать многодетной обсудили на конференции в Хабаровске

Рождаемость и безопасность детей стала главной темой VI краевой конференции «Святость семьи, материнства, отцовства и детства». В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев и Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Конференция стала еще одной площадкой для обмена опытом специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты населения, общественных организаций, которые работают с семьей и детьми.

Участники обсудили меры, необходимые для стабильного и долгосрочного повышения рождаемости и как следствие, улучшения демографической ситуации.

В частности, рассмотрены вопросы о состоянии репродуктивного здоровья подростков, планирования беременности, уходе за детьми раннего возраста, оказании медико-психологической и социальной-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Речь шла и о социальной поддержке семей, примирительной практике по разрешению конфликтных ситуаций, межведомственном взаимодействии в преодолении семейного неблагополучия.

- Репродуктивные планы семей изменились – в общей численности родившихся снижается доля первых детей. Трансформация института семьи приводит к формированию у молодого поколения такой модели семьи как малодетная, возможно бездетная, необязательно основанная на зарегистрированном браке. Поэтому важным направлением семейной политики является сохранение традиционных семейных ценностей, повышение престижа семьи, - обратился к собравшимся заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Отметим, в Хабаровском крае в целях улучшения демографической ситуации реализуется федеральный национальный проект «Демография». Он предусматривает финансовую поддержку семей с детьми, переобучение женщин, находящихся в декрете, обеспечение местами в детских садах детей до трех лет, а также проведение процедур ЭКО.

Фото: khabkrai.ru