Крайние меры: более 16 тысяч человек в Хабаровском крае могут остаться без света.

Хабаровскэнергосбыт проводит массовые ограничения подачи электроэнергии в квартиры и частные дома должников за энергоресурсы

С начала декабря введено ограничение подачи электроэнергии в квартиры и дома должников по ЖКХ в Хабаровском крае. Уведомления о возможной приостановке подачи энергоресурса в связи с задолженностью получили более 16,7 тыс. частных клиентов. Их суммарный долг превысил 112 млн. рублей.

В Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе в список на ограничения попали более 10,9 тыс. потребителей, общий долг которых составил более 91 млн. рублей. Со 2 по 8 декабря 2019 года ограничения подачи энергоресурса будут производиться мобильными группами в Индустриальном районе г. Хабаровска по следующим адресам:





г. Хабаровск, пер. Краснореченский, д. 2А, 4, 6, 12, 14, 16, 20

г. Хабаровск, ул. Автобусная, д. 4

г. Хабаровск, пер. Кедровый, д. 8, 12

г. Хабаровск, пер. Отрадный, д. 5, 5а, 10, 29

г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.10, 12, 18, 123, 125, 127А, 133, 141, 147, 181, 185, 187, 197, 199, 201, 205, 209, 211

г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 10, 10а, 17А, 26, 28 ,45

г. Хабаровск, ул. Балашовская, д. 24, 26, 37

г. Хабаровск, ул. Ульяновская, д. 160, 166, 189

г. Хабаровск, пер. Монтажный, д. 9

г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 5, 5а, 6, 14, 28

г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, д. 16, 33

г. Хабаровск, ул. Фурманова, д. 2

г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 3а, 7, 7а, 23, 29

г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 15, 19, 21, 27, 29, 30а, 36а

г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д. 15, 16, 17, 19, 27

г. Хабаровск, пер. Иртышский, д. 10, 12, 14, 16





Электричество отключат не только в многоквартирных домах, но и в жилых домах в частном секторе.

Хабаровскэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству, энергетики имеют право отключить электроэнергию, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию или заключить соглашение о ее реструктуризации, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению к электропитанию.

Получить информацию об имеющейся задолженности можно по телефону контакт-центра: 8(4212) 75-98-00.