В Хабаровске прошел седьмой фестиваль «Кухня без границ»

Фестиваль, пожалуй, одно из самых ярких и шумных не только гастрономических, но и туристических событий. Здесь интересна не только идея, но и миссия - объединить за одним столом представителей разных народов и религиозных конфессий. Как и всякое яркое событие, «Кухня без границ» обросла не только поклонниками, но и противниками, а еще и теми, кто хочет поживиться за чужой счет. О том, что было и что будет, о победах и поражениях рассказала Татьяна Аршинова - автор и главный идеолог фестиваля.





- Стоит ли овчинка выделки?

- С точки зрения коммерции нет, не стоит. Таким форматом больше заниматься не буду. Я придумала другой.

- Казалось бы, хабаровскому общепиту такой фестиваль крайне нужен. Есть не только возможность рассказать о себе, но и показать, как вкусно и креативно готовят. Не нужно выдумывать свою рекламную кампанию. Бери да участвуй, и о тебе узнают. В чем же проблема?

- В неплатежеспособности населения. Вообще-то мы нацеливались на туристов. Но хабаровские турфирмы настаивали на том, чтобы за год предоставлять даты презентаций кухонь. А это нереально. Нам приходилось уговаривать приходить на мероприятия простых жителей. А им это надо?

- Мне кажется, что это интересно. В идеале это не только дегустация, но и творческая встреча с носителями национальных культур. Конечно, не всегда в реальности это происходило. Часто рестораторы приглашали плохо говорящих хабаровских ведущих, набивших руку на свадьбах и юбилеях: выпили - громко пошутил ведущий - потанцевали.

- Раз в месяц сходить на презентацию вполне реально. А у нас слишком часто они были. Заявок было много, никому не отказывали.

Почти как сериал

- Так случилось, что я оказалась безработной. Пришла в Центр занятости, чтобы встать на учет. Там мне рассказали, что у них есть хорошая программа «Начинающий предприниматель». «Хотите научиться?». А у меня в тот момент уже появились какие-то мысли. Все вокруг бизнесом занимаются, как-то зарабатывают деньги. Думаю: «Может, попробовать? Может, это как раз шанс?». Я и говорю: «Давайте попробуем». У меня спрашивают: «Какое у вас хобби?». Я рассказываю про фестиваль «Кухня без границ». А они мне: «Так это же гастрономический туризм! Очень интересная сфера деятельности». Мне помогли написать бизнес-план с учетом привлечения туристов. Дали мне сто сорок тысяч рублей. Я тогда подумала, что нужно набрать команду, - рассказывает о фестивальных перипетиях Татьяна Аршинова.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. И вот что странно, ни одного хабаровского бренда (бренд - это не картинка, не логотип и не название торговой марки) толком пиарщикам за все время существования капитализма в Хабаровском крае создать не удалось, зато опытных специалистов хоть отбавляй!

- Ко мне обратился один «великий» местный деятель. Так красиво все расписал: «Мы сделаем так, мы сделаем эдак. Через год у вас такое будет! И весь мир узнает про этот проект». Я с ним и его командой - бухгалтером, юристом и SSM-менеджером заключила договор. Часть денег, которые получила от Центра занятости, отдала. А они свою функцию не выполнили. Оказались обыкновенными балаболами, - сетует организатор «Кухни без границ». - Спрашиваю в феврале: «А где в Интернете информация про фестиваль, где анонсы? Люди должны знать, чтобы планировали и время и свои ресурсы». А мне: «Так фестиваль еще же не начался!». Вот уже май, скоро открытие фестиваля, а в Интернете ничего толком так и не произошло. Этот молодой человек мне: «Я же на вашем фестивале никогда не был, я не знаю что писать». Заплатила им за месяц пятнадцать тысяч, а потом узнала, что аналогичные услуги обходятся в три тысячи. Я с ним потеряла и время, и деньги.

В итоге одну половину средств, которые Татьяна Аршинова получила по программе «Начинающий предприниматель», пришлось потратить на услуги людей, которые толком ничего не сделали, вторую - на печатную рекламную продукцию: буклеты, афиши, которые нигде не пригодились. Эта продукция сегодня просто не работает. Все ушли в Интернет.

- Хотелось, конечно, стабильной зарплаты, но в то время об этом старалась не думать. Мне нужно было запустить проект, - говорит Татьяна.





С миру по нитке

Заявку подали 52 предприятия общественного питания, в итоге в седьмом фестивале участвовали 38 кафе и ресторанов, из них 22 - предприятия Хабаровского края и 16 - из Еврейской автономии, Республики Саха (Якутия), Приморья, Амурской области, Бурятии.

- У кого были самые интересные презентации?

- В Якутии и Бурятии профессиональный уровень поваров повыше. А может, просто такие рестораны подали заявку. Видно было, что люди стараются, изучают все новое. У якутян, например, меня удивило блюдо из ягеля. Создалось такое впечатление, что хабаровские рестораторы какие-то ленивые.

- Пророков нет в своем отечестве? Говорят, что формула любого успеха в бизнесе - три «П»: продукт, продажи и продвижение.

- Наши лишь об одном мечтают - чтобы их никто не трогал. Им реклама не нужна. Порой бывало, что жажда наживы на хабаровских презентациях оставляла посетителей голодными. Это просто непрофессионализм. Ресторанному делу нужно учиться.

- И гостеприимству хабаровчанам нужно учиться?

- Они не понимают, что это бизнес на гостеприимстве. Есть, конечно, и положительные примеры. Например, презентация эвенкийской кухни. Организатор - патриотка. Она хочет, чтобы весь мир узнал про эту национальную кухню, и все делает для этого.

- Может, просто в головах у предпринимателей не умещается, что нам нужно отличаться друг от друга, что нужно искать свои «фишки», что нужно придумывать свои интересные ходы? Кстати, об интересных ходах. На фестивале в этом году появилось новое направление - гастрономические туры. Были поездки в Кульдур, в Анюйский национальный парк, на космодром Восточный в Амурскую область.

- «Космическая кухня» - это, конечно, звучит громко. Порой на турах в Амурскую область на космодром для школьников просто «рубят бабки». Чем там кормят детей! Вы бы видели эти завтраки! Это невозможно есть - пережаренные оладьи и колбаса. Такого я с советских времен не видела. Обещали кашу. Приносят. А это не каша, а молочная лапша. Путевка стоит десять тысяч для ребенка, а для взрослых - двадцать тысяч, если группа больше тридцати человек. Что было на презентации «космической кухни». Организатор - девушка - оказалась смышленой. Сначала мы хотели, чтобы каждому ребенку, каждому участнику космического завтрака дали космонавтский тюбик с едой. Тюбик, к сожалению, оказался очень дорогим - больше 400 рублей, а стоимость всего завтрака - 350 рублей. Мы отказались от этой идеи. В итоге эта девушка придумала купить три тюбика - с борщом, десертом и соком, чтобы показать детям. Она обыграла все это хорошо, дала каждому попробовать еду из тюбика. Если бы не презентация «Космической кухни», вряд ли дети попробовали бы где-нибудь настоящую еду космонавтов.

Все, кто встречал наши гастротуры, понимали, что к ним едет представитель международного проекта. И власть везде отнеслась с пониманием к нашему фестивалю, кроме Приморья. Кстати, там я была на гастрономическом форуме. Помимо дальневосточников, были представители Санкт-Петербурга и Москвы, где есть фестивали, подобные «Кухне без границ». Они сказали, что на фестивале заработать невозможно. Я сначала не поверила им, а потом убедилась на своем опыте.

- Так фестиваль «Кухня без границ» продолжит жить?

- В следующем году мы везем группу туристов на Ысыах в Якутию. Под торговой маркой «Кухня без границ» планируем провести профессиональный конкурс поваров, праздник урожая около арены «Ерофей».

- Какие еще направления планируете освоить?

-Продолжится дружба с Бурятией, Якутией, ЕАО. В будущем году дважды мы поедем в Биробиджан на презентацию еврейской кухни.

- А что с Приморским краем?

- Там странно реагируют на фестиваль, видимо, считают его конкурентом своим мероприятиям. Жители Приморья считают, что Владивосток - столица гастротуризма. Но у таких событий, как фестивали краба или мидий, смысл заключается всего лишь в том, чтобы люди пришли в заведение общепита и подешевле поели эти морепродукты. Очень, конечно, хороший пиар, но насколько оригинальна идея? Никакого там нет укрепления дружбы между народами. Все просто: появился человек в какой-нибудь столовой, сказал, что пришел на фестиваль, и тебе продали краба, допустим, не за пятьсот, а за триста рублей. Вот и весь фестиваль.

Когда ездила в мае на Дальневосточный гастрономический форум во Владивосток, там говорилось только о фестивалях крабов и мидий. Я подняла руку и сказала: « А что мы тут делаем? Мы приехали обсудить дальневосточные проблемы, а вы рассказываете только про свои дела. Я, например, хотела поделиться хабаровским опытом, пригласить принять участие в фестивале «Кухня без границ».

Я звонила в Приморье, писала, очень долго возилась с ними. А мне в ответ только одно: мы ничего не поняли. В итоге вышла на хабаровчанку, которая более двадцати лет возит туристов на остров Попова в Приморье. Она договорилась с местным кафе «Мама Саха». Эту презентацию мы назвали «На краю света». Там красивейшая турбаза на горе. Сидишь в кафе и смотришь на море. Нам приготовили уху из петуха. Палтус иногда называют «морским петухом». Плов был с мидиями.

Бурятия так же отреагировала: «У нас свой гастрономический фестиваль». А потом поняли, что мы не конкуренты. Тот, кто участвовал в фестивале, сам становится местом для паломничества, мы туристов к ним везем.

- А зарубежье?

- Два раза был Китай - от севера до юга. У нас главное условие фестиваля - не менее трех национальных блюд. А они презентовали все пятнадцать. Китайцы пели не только на своем языке, но и на русском.

- Что-нибудь экстремальное было в меню? Что-нибудь зеленое прыгающее?

- Насекомых не было. Была, например, медуза. Что-то среднее между желе и хрящом. Кстати, цена обеда была на наши деньги около 1500 рублей. Но это, конечно, не сравнить по обилию блюд и вкусов с хабаровскими заведениями. Наши рестораторы все какие-то голодные до денег, жадные. Может, время такое?

Дорог не подарок…

- Новинка этого фестиваля - «Посылка от дальневосточника». Как появилась эта идея?

- У меня дочка вышла замуж за военного. У него родственники живут в Саратовской области. Я решила свахе отправить посылку. Пришла в магазин в надежде купить местную продукцию. А там ничего фирменного хабаровского нет. Конфеты, например, и те благовещенские. В итоге пришлось остановиться на дальневосточных производителях. Купила папоротник и лимонник, отправила. Вот и решила сделать красивую упаковку, подобрать местные продукты, назвать «Посылкой от дальневосточника» и сделать сувениром фестиваля.

Сегодня в посылке мед и брусничный сироп от хабаровских «Лесных продуктов», женьшень, ягоды лимонника, хабаровские соевые орешки и иван-чай, приморский шоколад, чипсы из оленины и жеребятины, смолка из Бурятии, очень полезная для зубов, трава саган-дайля, которую называют бурятским женьшенем, кедровая шишка из Иркутской области, панты марала, чага, экстракт морского ежа, рецепты еврейской кухни, магнитик на холодильник.

- Еще один сувенир от «Кухни без границ» - нанайская лепешка Тасима?

- Да. Мы еще сделаем коробочку, красивую дорогую упаковку, а на ней напечатаем настоящий рецепт нанайской лепешки. На дегустации люди говорили, что очень вкусно. Ее пока мы готовим по заказам для групп туристов. Что касается «Посылки дальневосточника», то вскоре ее можно будет купить на сайте АНО «Душа народа». Эта некоммерческая организация и является главным организатором фестиваля. Мы были не одни, у нас было более тридцати партнеров.

- Что будет на следующем, восьмом по счету фестивале?

- Готов план гастротуров по Дальнему Востоку. Планируем везти группы туристов не только на Ысыах в Якутию, но и на фестиваль молока в Бурятию, на праздник коренных народов на Камчатку, на фестиваль рыбы на Сахалин. Что касается самого фестиваля, то он пройдет в течение трех дней. Будут заявки - организуем этноужины. Например, приезжали американцы, мы для них организовывали презентацию нанайской кухни. В планах и вечер цыганского десерта, и праздники узбекской самсы и нанайской лепешки. В рамках фестиваля в одном хабаровском заведении будут проходить недели национальной кухни. Там есть доставка, поэтому фестивальные блюда хабаровчане смогут заказать на дом.

- Удачи, самый вкусный фестиваль в Хабаровском крае! Новых открытий, новых участников и, как говорится, приятного аппетита!

Юрий Вязанкин