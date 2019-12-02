Хабаровские активисты ОНФ проверили дорогу в школу ценою в жизнь

Активисты ОНФ обеспокоены тем, что никому нет дела до станции «Красная речка», где школьники вынуждены добираться до образовательных учреждений по железнодорожным путям, рискуя жизнью.

Региональное отделение ОНФ совместно с Хабаровским линейным управлением МВД России на транспорте и органами власти оценили безопасность дороги, по которой школьники ст. «Красная Речка» следуют в школу через пути, на которых практически всегда стоят грузовые составы.

Дети вынуждены пролезать прямо под вагонами. Картина, которую наблюдали участники рейда, заставила задуматься о целесообразности обустройства перехода пока неработающими светофорами. Для того, чтобы расценить грузовые поезда, останавливающиеся на данном участке, необходимо, как минимум, 40 минут. У активистов движения ОНФ большие сомнения, что в 30 градусный мороз школьники смогут дождаться, пока железнодорожники расцепят вагоны для перехода по светофору. На самом деле в районе железнодорожных путей существует пешеходный переход, но до него идти около 6 километров. По словам четвероклассника Никиты, ежедневно следующего в школу опасным маршрутом, родители вынуждены смириться со сложившейся ситуацией, так как не видят выхода. Активисты считают, что «выхода не видит» и руководство железной дороги, по закону которое должно обеспечить безопасность на железной дороге. По словам начальника отдела подразделения по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте, в 2018 году в адрес руководителя Дальневосточной железной дороги направлялось представление прокуратуры по данному факту. РО ОНФ в Хабаровском крае пригласит представителей железной дороги на «круглый стол» и попросит всё же найти решение жизненно важного вопроса по организации безопасного перехода детей станции «Красная речка» через железнодорожные пути и поддержать предложение жителей о строительстве виадука. Как временную меру решения проблемы, общественники порекомендуют министерству образования края обеспечить работу специального автобуса для подвоза детей в школы.

«Железная дорога – зона повышенной опасности и требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности! На протяжении ряда лет дети, проживающие на ст. «Красная речка», а их только 40 обучаются в 46 школе по ту сторону железной дороги, есть обучающиеся в 67 и 83, добираются до учреждений образования под вагонами. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте является одним из приоритетных направлений реализации стратегии транспортного комплекса. В соответствии с законодательством Российской Федерации владелец источника повышенной опасности несет ответственность за причиненный вред лицам при переходе через железнодорожные пути на основании п. 1 ст. 1079 ГК РФ. В связи с этим для обеспечения безопасного нахождения граждан в зонах повышенной опасности владельцами инфраструктур разрабатываются и проводятся необходимые мероприятия, позволяющие обеспечить более безопасное и комфортное нахождение граждан на объектах железнодорожного транспорта. РО ОНФ будет добиваться решения вопроса создания безопасного перехода детей ст. Красная речка к школам», - сказал Андрей Белоглазов, член Центрального штаба, сопредседатель РШ ОНФ в Хабаровском крае