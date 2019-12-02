«Амурсталь» спасут за счет жителей края?

Прошла ровно неделя после того, как и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Юрий Золочевский объявил о намерении собрать все имущество региона в залоговый фонд – всего на 130 млрд рублей. Эта сумма на 22 млрд превышает годовой бюджет края.

Первоочередным направлением, в котором активы этого залогового фонда намереваются использовать, станут банковские гарантии по займам ООО «Торэкс-Хабаровск», четвертая часть которого принадлежит супруге губернатора Ларисе Стародубовой, а еще четверть – соратнику Сергея Фургала по ЛДПР и совладельца принадлежащих ему компаний «Алькума» и «Дальпромснаб» Николаю Мистрюкову.

Замгендиректора завода «Амурсталь» по безопасности Дмитрий Козлов сообщил, что сейчас объемы производства превышают 90 тыс. тонн стальной заготовки в месяц, что дает основания полагать, что предприятие работает в прибыль.

Между тем власти края настолько озаботились судьбой ООО «Торэкс-Хабаровск» и выкупленного им в 2017 году комсомольского завода «Амурсталь», что даже произведенную сотрудниками полиции выемку налоговой документации похоже сочли провокацией. В прокуратуру было направлено требование проверить законность действий сотрудников краевого УМВД, а в отношении инициатора ОРМ даже попросили провести служебную проверку.

Мы могли бы оставить выборочные попытки воспрепятствовать рутинной работе стражей порядка, оставив их на совести авторов этой идеи. Но произошедшее назвали причиной остановки производственного процесса на «Амурстали» (которое, если верить руководству заводу, случится уже через два-три дня), придав тем самым широкий общественный резонанс. К слову, правительство края проигнорировало комментарии банкиров, которые причиной приостановки кредитования назвали не обыски на заводе и аффилированных ломозаготовительных предприятиях, а арест Николая Мистрюкова – человека, который вместе с женой губернатора и АО «Армада» владеет предприятием.

Представитель банка, присутствовавший по видеосвязи на совещании в региональном правительстве, заявил, что в сложившихся условиях им требуются дополнительные гарантии. Арест одного из поручителей по подозрению в двух убийствах и покушении еще на одно – повод усомниться в платежеспособности заемщиков. К слову, Мистрюкова в числе прочего подозревают в организации убийства человека, ликвидация которого в середине двухтысячных сделала Сергея Фургала монополистом в заготовке вторчермета в регионе.

В этих условиях, закрыв глаза на снижение основных показателей социально-экономического развития края (что отражено в докладе Хабаровскстата от 22 ноября), губернатор и его ближайшее окружение демонстрирует готовность пожертвовать краевой собственностью в пользу процветания частного предприятия. Таких шагов не припомнят экономисты за последний год, хотя нуждающиеся предприятия были – взять тот же «Новый лес» в Ванино, где на улице оказались около 1,5 тыс. работников.

Законностью создания залогового фонда и использования его средств для обеспечения кредитной линии ООО «Торэкс-Хабаровск» (читай – заводу «Амурсталь») заинтересовался депутат Государственной думы РФ Борис Гладких. Он обратился к Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой поручить проведение проверки действий должностных лиц правительства Хабаровского края по распоряжению бюджетными средствами и нефинансовыми активами для поддержки коммерческой организации, не принадлежащей государству.

Евгений Мезенцев

Фото: khabkrai.ru