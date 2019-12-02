Коммунальные услуги в Хабаровском крае вырастут еще на 4 процента

Правительством Хабаровского края установлен порог повышения коммунальных платежей для граждан. Так, в соответствии с подписанным главой региона распоряжением размер индексации определен на уровне четырех процентов во всех районах. Рост тарифов на коммунальные услуги в следующем году произойдет однократно, только с 1 июля, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Как сообщили в профильном комитете, в настоящее время в правительстве Хабаровского края идет расчет тарифов на коммунальные услуги на 2020 год.

В этом году индексация проходила в 2 этапа - с 1 января – на 1,7 процента и с 1 июля – на 2,4 процента. Это было обусловлено увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.



