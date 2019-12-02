Стадион в поселке имен Горького осветят

Четыре опоры, каждая высотой в 25 метров, доставлены из Екатеринбурга. Теперь зрелищные матчи по хоккею с мячом, а также бейсболу, проводимые по вечерам, будут отлично видны зрителям. Для установки мачт на стройплощадку доставлен подъемный кран с 35-ти метровым размахом стрелы. В каждом угловом прожекторе от 8 до 12 ламп мощностью 1 кВт, и все они будут отвечать за свой квадрат стадиона, - пресс-служба администрации города Хабаровска.

- Летом по вечерам светло. А вот зимой стадион будет работать как каток, также здесь будут проходить тренировки хоккеистов, и без света не обойтись,- рассказал заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту Алексей Подгорный.

Полностью завершить строительство стадиона, стоимостью в 131 миллион рублей, подрядчик должен 25 декабря. Также сейчас объявлен конкурс по выбору названия для спортивного объекта. Среди вариантов лидируют пока два - «Заря» и Феникс».

Фото: khabarovskadm.ru



