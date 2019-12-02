Тысячи кубометров снега вывозят из Хабаровска

Ежесуточно только из центральной и южной части Хабаровска спецмашины вывозят свыше тысячи кубометров снега. Полигон, расположенный на улице Прогрессивной, вмещает до миллиона кубометров снежных масс, - сообщает администрация города Хабаровска.

- Снегохранилище вместительное, предприятие, также может задействовать часть оврага. В среднем один самосвал перевозит 9-15 кубометров снега, - рассказал главный инженер МУП Хабаровска «Южное» Константин Кравчук.

Основные работы по вывозке снега организованы в ночное время. Днем грузовики тоже разгружаются на полигоне, но, из-за автомобильных пробок, поездки из центра Хабаровска «влетают» предприятию «в копеечку».

- На вывозе снега мы задействуем и собственные грузовики, и машины сторонних предприятий. После сильных снегопадов часто приходится нанимать машины, своих самосвалов не хватает. Это приводит к удорожанию вывоза снега, - отметил Константин Кравчук.

Как рассказали специалисты МУП «Южное», стоимость часа работы привлеченной техники обходится предприятию в среднем в 1,5 тысячи рублей. За смену, при использовании 5 самосвалов сторонних организаций, муниципалам приходится платить 75 тысяч рублей.