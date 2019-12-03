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Метель идет на Север Хабаровского края
4 декабря синоптики прогнозируют сильный снег и метель в Николаевском и Ульчском районах.
Ухудшение погодных условий может вызвать аварийные ситуации на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Из-за плохой видимости, снежных накатов и гололедных явлений вероятно осложнение обстановки на дорогах, не исключены нарушения транспортного сообщения. Резкий порывистый ветер будет создавать угрозу обрушения слабо укрепленных конструкций, в том числе широкоформатных рекламных щитов и баннеров, - сообщает пресс-службав губернатора и правительства края
В адрес глав муниципальных образований направлены рекомендации для своевременного принятия необходимых мер по предупреждению и минимизации возможных последствий снегопада и сильного ветра. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия.
Жителей края предупреждают о том, что в период непогоды необходимо воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, в лесной массив, к водоемам. Пешеходам и автолюбителям проявлять предельную осторожность на дорогах, строго соблюдать правила ПДД. При сильных порывах ветра рекомендуется обходить недостроенные здания, широкоформатные рекламные конструкции, старые деревья и пр., парковать автомобили в безопасной зоне. Важно позаботиться о безопасности детей.
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