Метель идет на Север Хабаровского края

4 декабря синоптики прогнозируют сильный снег и метель в Николаевском и Ульчском районах.

Ухудшение погодных условий может вызвать аварийные ситуации на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Из-за плохой видимости, снежных накатов и гололедных явлений вероятно осложнение обстановки на дорогах, не исключены нарушения транспортного сообщения. Резкий порывистый ветер будет создавать угрозу обрушения слабо укрепленных конструкций, в том числе широкоформатных рекламных щитов и баннеров, - сообщает пресс-службав губернатора и правительства края

В адрес глав муниципальных образований направлены рекомендации для своевременного принятия необходимых мер по предупреждению и минимизации возможных последствий снегопада и сильного ветра. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия.

Жителей края предупреждают о том, что в период непогоды необходимо воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, в лесной массив, к водоемам. Пешеходам и автолюбителям проявлять предельную осторожность на дорогах, строго соблюдать правила ПДД. При сильных порывах ветра рекомендуется обходить недостроенные здания, широкоформатные рекламные конструкции, старые деревья и пр., парковать автомобили в безопасной зоне. Важно позаботиться о безопасности детей.