Память неизвестного солдата почтят в Хабаровском крае





Сегодня, 3 декабря, в Хабаровском крае пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню неизвестного солдата. Возложения цветов к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны, а также ряд тематических акций, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

В школах пройдут уроки Мужества, акция «Письмо неизвестному солдату», беседы «Неизвестный солдат – неизвестный герой», спортивные соревнования, а также просмотры фильмов о войне. В профессиональных образовательных организациях Комсомольска-на-Амуре проведут экскурсии к Мемориальному комплексу «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны».

В спортивных учреждениях пройдут первенства Хабаровского края по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет и по баскетболу среди юношей до 14 лет.

В преддверии памятной даты с 20 ноября в Центре реализации молодежных проектов и программ проходит конкурс детского рисунка «Они сражались за Родину». Его итоги подведут завтра, 4 декабря.

С 30 ноября по 7 декабря в Хабаровском краевом музее им. Гродекова работает выставка «Фронтовые письма и фотографии». В Хабаровском краевом центре внешкольной работы «Созвездие» в рамках краевой профильной смены «Мы 47°57'36» будут проходить тематический Час-пик и отрядное дело «Эссе фронтовику».

Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых с 1 по 3 декабря для людей с ограниченными возможностями здоровья проводит тематические выставки. А в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Наволочкина до 10 декабря продлится книжно-иллюстративная выставка «Защитник страны».

Кроме того, с 3 по 9 декабря в Центре реализации молодежных проектов и программ будут проведены кинолектории с участием ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, военно-патриотических организаций и представителей движения «ЮНАРМИЯ».