На конкурс Президентских грантов поступило более 80 заявок от Хабаровского края

Завершился прием заявок от некоммерческих организаций на участие в первом конкурсе Президентских грантов 2020 года. От Хабаровского края поступило более 80 социально ориентированных проектов, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

По информации комитета по внутренней политике правительства края, самыми популярными направлениями проектов от региона стали: сохранение исторической памяти, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области культуры и искусства.

Среди заявленных инициатив межрегиональный военно-исторический фестиваль «ДВ-Форпост», молодежный этнопроект «Мы – дети солнца», любительский театр особенных детей «Ключ», хабаровский городской благотворительный фестиваль «Навстречу» и многие другие. Все проекты имеют различные сроки реализации и направления

Во время написания проекта и формирования заявки для представителей социально ориентированных организаций проводились бесплатные консультации и практические семинары. Для этого в регионе действует специальный краевой центр развития гражданских инициатив и СОНКО.

- Мы надеемся, что качество заявок от нашего региона значительно улучшится, ведь за последние пару месяцев некоммерческие организации получили массу полезных знаний. Специалисты краевого центра гражданских инициатив проводили выездные сессии и индивидуальные консультации, а эксперт Фонда президентских грантов провел серию обучающих семинаров, на которых подробно рассказал о требованиях конкурсной заявки и нюансах ее написания, ­– отметила начальник отдела по взаимодействию с СОНКО комитета по внутренней политике правительства края Юлия Ярошенко.

Всего на получение Президентских грантов претендуют свыше 9,3 тысяч проектов от общественных организаций из всех регионов страны. Итоги подведут 21 февраля 2020 года. Со всеми проектами можно ознакомиться на сайте президентскиегранты.рф.