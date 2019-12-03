Маникюрный «коуч» ожидает суда за мошенничество

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве, незаконном осуществление медицинской деятельности, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, обвиняемая путем мошенничества проводила на территории Хабаровского края семинары на коммерческой основе по обучению граждан методам реконструирования, восстановления повреждённых и разрушенных ногтей. При этом женщина не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Она оказывала медицинские услуги по удалению ногтей с окружающими тканями, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщает пресс-служба краевого следкома.

Сотрудниками правоохранительных органов злоумышленница была задержана в Московской области, по месту ее жительства проведен обыск, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. Женщина этапирована в Хабаровск, по ходатайству следственных органов в отношении нее судом избрана пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия обвиняемая вину не признала. По уголовному делу признаны потерпевшими 10 женщин и мужчин. Отдельно необходимо отметить, что стоимость участия семинаре, проводимом злоумышленницей, составляла 95 тысяч рублей.

Активное участие в расследовании принимали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Хабаровского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.