Вход свободный: концерт-лекция пройдет в Хабаровской филармонии в международный день танго





Второй Музыкальный фестиваль «TANGO FEST» продолжается в Хабаровске. Фестиваль открылся 1 декабря концертом Танго-оркестра Александра Веретенникова.

В Международный день танго, 11 декабря, слушатели смогут побывать на открытой лекции-концерте, посвящённой музыке танго. Александр Веретенников – артистический директор Музыкального фестиваля «TANGO FEST» поделится аутентичной, объёмной и очень живой информацией об истории танго, исполнителях, композиторах. Все желающие могут получить пригласительные билеты на лекцию-концерт совершенно БЕСПЛАТНО в кассе концертного зала Хабаровской филармонии.

В легкой и непринужденной атмосфере узнаем много нового об этом удивительном жанре: проследим эволюцию музыки танго, найдем следы танго в популярных классических произведениях. Важной частью лекции станет творчество Астора Пьяццоллы. Лекция будет сопровождаться прекрасными музыкальными зарисовками.

Фестиваль «TANGO FEST» завершится 15 декабря концертом с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер Антон Шабуров.