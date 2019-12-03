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Вход свободный: концерт-лекция пройдет в Хабаровской филармонии в международный день танго
Второй Музыкальный фестиваль «TANGO FEST» продолжается в Хабаровске. Фестиваль открылся 1 декабря концертом Танго-оркестра Александра Веретенникова.
В Международный день танго, 11 декабря, слушатели смогут побывать на открытой лекции-концерте, посвящённой музыке танго. Александр Веретенников – артистический директор Музыкального фестиваля «TANGO FEST» поделится аутентичной, объёмной и очень живой информацией об истории танго, исполнителях, композиторах. Все желающие могут получить пригласительные билеты на лекцию-концерт совершенно БЕСПЛАТНО в кассе концертного зала Хабаровской филармонии.
В легкой и непринужденной атмосфере узнаем много нового об этом удивительном жанре: проследим эволюцию музыки танго, найдем следы танго в популярных классических произведениях. Важной частью лекции станет творчество Астора Пьяццоллы. Лекция будет сопровождаться прекрасными музыкальными зарисовками.
Фестиваль «TANGO FEST» завершится 15 декабря концертом с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер Антон Шабуров.
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