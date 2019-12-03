Новая «партия власти» в Хабаровском крае продолжает удивлять кадрами

Похоже, поговорка про грабли оказалась сложной для понимания в региональном отделении ЛДПР. Иного объяснения скандальным историям, всплывающим избранным от этой партии депутатам, трудно найти.

Напомним, началось все с неразберихи при выдвижении Дмитрия Приятнова из Комсомольска-на-Амуре сенатором от Законодательной думы Хабаровского края. Вскоре после объявления о принятом фракцией его однопартийцев решении стало известно, что этот народный избранник был осужден в 2008 году по ч. 1 ст. 237 УК РФ за подделку полиса ОСАГО. Факт сам по себе с точки зрения избирательного законодательства незначительный, однако резонанс вызвало не столько наличие судимости, сколько странная история с её несвоевременным указанием в сведениях о кандидате, а также особые требования к моральному облику членов Совета Федерации.

Итогом этой истории стало сложение Дмитрием Приятновым не только полномочий сенатора, но и возврат депутатского мандата. На замену ему пришел Алексей Беломестнов, инкассатор Сбербанка и по совместительству депутат Ракитненского сельского поселения. На выборы шел по списку в региональной группе № 2, четвертым номером.

Оказалось, что буквально за месяц до своей депутатской удачи, в октябре этого года, Беломестнов предстал перед судом за управление автомобилем в нетрезвом виде. Был лишен водительского удостоверения на полтора года и оштрафован на 30 000 рублей. Причем с момента правонарушения до судебного заседания прошло три месяца - всё это время будущий парламентарий уклонялся от требования сотрудников ГИБДД сдать права.

Кстати, по неофициальной информации, задержали Беломестнова за рулём внедорожника, принадлежащего другому депутату, а теперь - новому сенатору Сергею Безденежных. Пользователи соцсетей уже успели реанимировать скриншоты его «дискуссий» в интернете - оказывается, очередной посланник Закдумы седьмого созыва в СовФеде, уже будучи законотворцем, не стеснялся в непечатных выражениях и временами опускался до грубых угроз собеседникам, с которыми не был согласен.

Всплыл и еще один факт, неоднозначно характеризующий депутата. Во время старта избирательной кампании он был отрекомендован как замгендиректора по правовым вопросам ООО «Неомакс Бизнес». Но Безденежных значится также одним из троих учредителей ООО «Гоставтошкола» и ХРБОО «Гражданский вектор». Заметим, что, владея определенными активами (имеем в виду ООО), Сергей Безденежных в новом созыве занял оплачиваемую должность председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

Депутат городской думы Хабаровска Наталья Жирякова, возглавившая в ней комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию, в период выборов представлялась директором ООО «Ротонда ДВ». Она же была и учредителем этой компании, которую сразу после единого дня голосования женщина перерегистрировала на родственницу. Примечательно, что за последние 4-5 лет «Ротонда ДВ» неоднократно участвовало в арбитражных спорах в качестве ответчика. В частности, компания должна была рассчитаться с ООО «Ремпроммонтаж», ООО ПСК «Востокинвестстрой», ООО «ВентКомпект». Общая сумма претензий - около 11 млн рублей. Кроме того, судя по информации базы данных исполнительных производств, судебные приставы не могут взыскать с ранее принадлежавшей Наталье Жиряковой компании 88 807 руб. налогов.

Ну а особенно на фоне этих незамысловатых личных историй выделяется нынешний руководитель аппарата Законодательной думы Хабаровского края Егор Калинин. После того, как он признал себя виновным в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 33 и ч.2 п. «а» ст. 141 УК РФ (соучастие в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ему был присужден штраф в размере 60 000 рублей. Привлекался к ответственности Калинин во время последних выборов главы Хабаровского района. За вопиющее нарушение избирательного законодательства был исключен из партии «Единая Россия».

Евгений Мезенцев

Фото:duma.khv