В парке «Динамо» установили главную елку Хабаровска

На сборную конструкцию высотой в 23 метра потребовалось 169 хвойных деревьев, - сообщает пресс-служба администрация города Хабаровска.

- После того, как монтаж завершится, новогодняя ель будет украшена игрушками и гирляндами. Параллельно с этими работами идет подготовка других элементов зимнего городка. Монтируется иллюминация на деревьях и входной арке, украшается ограждение парка. Всего для праздничного убранства новогоднего городка потребуется 2500 светодинамических элементов, - рассказал главный специалист городского управления культуры Алексей Груздев.

Для украшения парка специалисты уже завозят блоки льда. Часть из них будет использована для конкурса «Амурский хрусталь». Также в парке будут построены 2 снежные горки, установлены 11 игровых комплексов и 55 качелей. Концепция главного зимнего городка – «Новогодняя сказка». Его открытие состоится 31 декабря в 18.30 часов. После торжественной церемонии ночное небо над Хабаровском украсит праздничный фейерверк. Огненное шоу из 2000 зарядов продлится около 10 минут.





Фото:khabarovskadm.ru