Зимние развлечения на садовом участке

Правила «когда я ем, я глух и нем» за столом мы не придерживаемся. Мы ведем светские беседы.

- Кто живет зимой на даче? – спрашиваю детей.

- Сторож и его собаки, - ищет подвох старшая.

- Мышки и бурундуки! – вносит свою лепту младший, юный натуралист.

- Может, поедем, поглядим, - смотрим на папу с надеждой.

-А вы что, уже научились читать по следам? – сын придумывает новую игру, которая отвлечет нас от придуманного плана и не заставит садиться за руль.

Учится? Да запросто, когда есть Google. Вооружаемся карандашами и листочками – будем делать звериные карты, а потом изучать их на местности.

Но для начала вспоминаем, кого видели на даче летом: зайца, бурундука, мышь, лягушку, ласку, кота, собак, курочек, фазана, ворону, сороку, воробья, птицу неизвестного происхождения. Отметаем лишних и записываем.

Кота Барсика хозяева увезли в город, он боится холодов. Но мы знаем другого кота, он соседствовал с нами на левом берегу. Элвиса однажды осенью забыли. Навигация закончилась, и пришлось котику до самых суровых холодов, пока лед на Амуре не стал прочным, выживать в одиночестве. Хорошо у хозяев постройки были настоящие, основательные, бревенчатые (они, кстати, и наводнение 2013-го пережили). Кот жил на чердаке в бане, охотился на птичек, слегка одичал, но хозяина дождался. На правом берегу котов не забывают, во всяком случае, на нашей улице.

Кто там на очереди, лягушки? Эти уже давно заснули в своих земляных норках. Оказывается, между кожей и мышцами у нее образуется настоящий лед, и лягушка состоит из него больше чем на треть!

Кур, папа подозревает, сторожа заготовили на зиму.

- А как это – заготовили?

Я, конечно, могу описать кровавый процесс убиения курицы – насмотрелась в детстве, но опасаюсь. Этак они вообще мясо есть перестанут. И без того, перед тем как разломить котлету, интересуются: чье мясо нынче на столе. Коровок почему-то особенно жаль, и мне приходится самозабвенно врать. Интересно, что состав сосисок никого никогда не интересовал.

Бурундучиха. Все помнят, как летом в огурцах у нее появились детки. Наверное, она поселилась на нашем участке и сделала хорошие запасы. Тогда, возможно, мы найдем ее следы. Они вот такие, похожие на цветочки. На переднем плане – колокольчики с пятью лепестками, от задних лап и почти сразу под ними - две ромашки с четырьмя лепестками. Так бурундук прыгает, когда проголодается. Просыпается он примерно раз в неделю, чтобы поесть.

Местный заяц – наша боль. Он здоров как лошадь, всеяден и не слишком труслив. Это он надкусил прошлой зимой абрикосик у тети Ани, это он съел мои баклажаны. Будет не очень радостно заметить его следы, но зато как интересно. Две параллельные большие ямки, а под ними перпендикулярно две маленькие – тире, точка, точка.

Мелкая цепочка следов, похожих на головастиков, – мышка бежала, хвостик тягала, к отпечаткам лапок «прилепился» и хвостатый рисунок. Ямка поглубже, а следы кончились – ищи норку.

Ну, а если вдруг цепочка выдает загогулины и состоит всего-то, кажется, из пары лапок, поставленных параллельно, мы наткнулись на ласку.

Я, если честно, рассчитываю, что если мы что и увидим, так это следы птиц: сорок, воробьев, ворон: прямая палочка, с двух сторон две веточки. Отличатся они будут размером, а сорока еще и отпечаток крыльев оставит.

А вдруг сова? Наружный передний отпечаток повернут к отпечаткам заднего пальца, от когтей отдельные мелкие дырочки. Или дятел залетел с санитарной инспекцией? Два пальца повернуты вперед, два пальца – назад, у когтей тоже свои следы.

А фазан? Шаг широкий, лапки-трилистнички параллельно: шагнул-постоял-нырнул.

За зарисовками и стемнело. Папа счастлив: уже никто никуда не едет!

Но снег-то уже нападал…

Ирина Северцева