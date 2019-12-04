День чеченской поэзии отметят в Дальневосточной государственной научной библиотеке

В субботу, 7 декабря, в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоится литературно-музыкальная встреча: «День чеченской поэзии».

По инициативе Хабаровской региональной чеченской общественной организации «Башлам» в составе Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края» состоится литературно-музыкальная встреча: «День чеченской поэзии».

Чеченская поэзия берёт своё начало из устного народного творчества, в котором столетиями зарождались язык, философская мысль, художественные образы и символы. Обращение к фольклору было закономерным этапом в становлении национальной чеченской поэзии. Легенды, песни, героико-волшебные сказки, предания, пословицы, героико-исторические песни свидетельствовали о высоком развитии духовной культуры народа. Они учили сохранять стойкость, честь, достоинство, верность в дружбе и, особенно, беззаветную преданность Родине, воспитывая у будущих поэтов образ мышления, неразрывно связанный с народным.

Традиции письменной литературы сформировались в Чечне в эпоху общественно-политических перемен в 20-е годы 20 века. С 1925 года стали публиковаться первые очерки, рассказы, стихи чеченских писателей и поэтов на чеченском языке. Родоначальниками чеченской поэзии выступили Магомед Мамакаев, Саид Бадуев, Ахмад Нажаев

В произведениях чеченских поэтов происходит художественное преломление драматических страниц новейшей истории Чечни, связанных с социальными катаклизмами и большой войной, а также возрождение Чечни, проникнутое антивоенным пафосом. Поэзия Алвади Шайхиева, Эдуарда Мамакаева, Абу Исмаилова, Шарипа Цуруева, Умара Яричева и других стремится сделать своего читателя духовно богаче, добрее.

В программе:

– Книжная выставка «Классики чеченской литературы»;

– Фотовыставка «Город Грозный вчера и сегодня»;

– Литературно-музыкальная композиция;

– Викторина с призами.

Место проведения:

ул. Муравьёва-Амурского, 1, 3-й этаж, Тигровый зал Дальневосточной государственной научной библиотеки. 7 декабря, 14:00