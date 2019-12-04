В районе станции Красная Речка школяры вынуждены прокладывать путь к знаниям под товарными поездами

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с полицейскими и чиновниками проинспектировали дорогу, по которой школьникам, живущим в районе станции Красная Речка, приходится добираться до школы. Ведь их путь тернист. Потому что пролегает через железнодорожные рельсы.

А на рельсах практически всегда стоят грузовые составы. Пока их расцепят, нужно ждать минимум 40 минут. При наших морозах особо не постоишь, не подождешь. Есть пешеходный переход. Однако идти до него требуется около шести километров. В результате школьники вынуждены пролезать под вагонами, тем самым строжайше нарушая технику безопасности. По словам четвероклассника Никиты, ежедневно следующего в школу опасным маршрутом, родители вынуждены мириться со сложившейся ситуацией, так как не видят выхода.

Активисты движения ОНФ намерены рекомендовать министерству образования Хабаровского края обеспечить работу школьного автобуса для подвоза детей к учебным учреждениям. Однако это временная мера. Также к решению проблемы должно подключиться и руководство Дальневосточной железной дороги. По этому поводу ОНФ организует круглый стол, куда и будут приглашены представители РЖД.

Во время работы круглого стола стороны попытаются найти решение вопроса по организации безопасного перехода детей через рельсы на станции Красная Речка. Кроме того, будет озвучена инициатива (исходящая от местных жителей) по строительству виадука.

«Железная дорога – зона повышенной опасности, и она требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности! - сказал Андрей Белоглазов, член Центрального штаба, сопредседатель РШ ОНФ в Хабаровском крае. - На протяжении ряда лет дети, проживающие возле станции Красная Речка, добираются до школ под вагонами. Это учащиеся не только школы №46, но и школ №№ 67, 83. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте является одним из приоритетных направлений реализации стратегии транспортного комплекса. В соответствии с законодательством Российской Федерации владелец источника повышенной опасности несет ответственность за причиненный вред лицам при переходе через железнодорожные пути на основании п. 1 ст. 1079 ГК РФ. В связи с этим для обеспечения безопасного нахождения граждан в зонах повышенной опасности владельцами инфраструктур разрабатываются и проводятся необходимые мероприятия, позволяющие обеспечить более безопасное и комфортное нахождение граждан на объектах железнодорожного транспорта. РО ОНФ будет добиваться решения вопроса создания безопасного перехода к школам для детей, живущих возле станции Красная Речка».

Игорь Свинников