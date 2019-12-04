Циклон накрывает Хабаровский край. Силы МЧС в повышенной готовности

В связи с выходом циклона в Хабаровском крае, который сопровождается осадками и усилением ветра, силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС Хабаровского края переведены в режим повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия, -сообщает пресс-служба ведомства

По состоянию на 11.00 (хбр) 4 декабря 2019 года, в превентивных целях в связи с выпадением снега, плохой видимостью и гололёдными явлениями сохраняется ограничение для движения маршрутных автобусов на участке с 72 по 170 км федеральной автодороги А-376 г. Хабаровск – п. Лидога – п. Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре. Также введено временное ограничение движения для автобусов категории на участке Селихино-Николаевск-на-Амуре.

Для оказания помощи автолюбителям и мониторинга дорожной обстановки организована работа 4 групп на полноприводных автомобилях из состава Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Патрульно-маневренные группы дежурят на участках трасс с. Князь-Волконское – с. Елабуга, от села Тополево до села Князь-Волконское, от Комсомольска-на-Амуре до с. Селихино и в районе 14 километра автодороги «Уссури». При необходимости спасатели готовы оказывать помощь автомобилистам при ДТП, съезде с дорожного полотна. Для этого группы оснащены необходимым аварийно-спасательным инструментом и оборудованием.

Помимо автодорог с 03.00 (хбр) 04.12.2019 временно приостановлено движение паромов на переправе Ванино - Холмск. Ориентировочное время открытия паромной переправы к исходу суток 4 декабря 2019 г.

По информации Дальневосточного УГМС, 4 декабря 2019 года при прохождении циклона опасные метеорологические явления прогнозируются в Николаевском, Ульчском районах, где ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с. В северной части Татарского пролива ожидается опасное волнение моря, до 6 м и более, явление сохранится в первой половине дня 4 декабря. Сложные метеоусловия могут привести к аварийным ситуация на объектах ТЭК и ЖКХ, осложнению дорожно-

транспортной обстановки. Высокие волны и порывистый ветер может привести к повреждениям береговых сооружений.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается ко всем жителям края с убедительной просьбой принять необходимые меры личной безопасности. Воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы населенных пунктов.

Кроме этого необходимо быть осторожными в быту, соблюдать меры пожарной безопасности при использовании печного оборудования, портативных обогревательных приборов, газового оборудования, автономных генераторов, электроприборов.