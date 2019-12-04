Огнеборцы спасли комсомольчанку из горящей многоэтажки. Мужчину и собаку спасти не удалось.

Утром, 4 декабря 2019 года на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступил вызов о возгорании в многоэтажном жилом доме по Московскому проспекту. Прибывшие в считанные минуты пожарные расчеты обнаружили, что из окон квартиры на последнем 10-ом этаже виден огонь, на балконе находится женщина и просит о помощи, - сообщат пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные незамедлительно организовали разведку задымлённых помещений и ликвидацию огня. Женщину удалось вывести с балкона горящей квартиры. После осмотра медиками от госпитализации она отказалась. На месте пожара в одной из дальних комнат были найдены мужчина 1957 года рождения и собака без признаков жизни. Брандмейстерам удалось быстро справиться с огнём. Площадь пожара составила около 48 кв. метров. От огня пострадали домашние вещи, мебель в коридоре и комнатах квартиры.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и следственных органов. По предварительным данным, пожар начал развиваться со стороны входной двери из предбанника на лестничной клетке, где дверной звонок и лампа были установлены на горючем основании (пластиковая стеновая панель). Из-за возможной аварийной работы электросети произошло возгорание. Дальнейшему развитию огня способствовала деревянная входная дверь и отделка коридора квартиры также горючими материалами, теми же стеновыми панелями.

- С начала года на территории Города юности уже произошло 1755 пожаров, на которых, к сожалению, погибло 22 человека, из них двое детей, ещё 26 людей получили травмы. Отмечаем, что из общего числа около 550 пожаров произошло в жилых домах, при этом большинство погибших находилось в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает главный государственный инспектор города Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Антон Юрин. - Для недопущения трагедий сотрудники МЧС России напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности при обращении с огнём и тлеющими табачными изделиями. Крайне опасно пользоваться неисправными электроприборами и электрической проводкой с видимыми нарушениями изоляции. Не оставляйте детей без присмотра и граждан преклонного возраста без необходимой опеки. Берегите себя и своих близких.