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«Большую книгу» российские читатели отдали Гузель Яхиной
Завершилось народное голосование Национальной литературной премии «Большая книга».
Первое место читатели присудили роману «Дети мои» Гузель Яхиной.
Втрое место занял роман «Дни Савелия» Григория Служителя.
Третье место – роман «Брисбен» Евгения Водолазкина.
Читательское голосование проходило на крупнейшем в Рунете книжном рекомендательном сервисе LiveLib. Бесплатный доступ к текстам книг, участвующих в голосовании, можно было получить на сайте сервиса ЛитРес.
«Гузель Яхина – один из самых популярных авторов сервиса ЛитРес. Её книга «Зулейха открывает глаза» стала второй по скачиваемости в 2019 году и была продана в количестве более 35 тысяч экземпляров.
10 декабря на торжественной церемонии вручения Национальной литературной премии «Большая книга» будут объявлены лауреаты XIV сезона премии, выбранные Литературной академией, а победители народного голосования получат памятные награды.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году.
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