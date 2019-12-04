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Реконструкцию в бывшем военном детском саду на Красной речке завершат весной
В Хабаровске реконструкция последнего детского сада, переданного городу министерством обороны, вышла на финишную прямую, - сообщает пресс-служба администрации города
Здание в поселке Красная речка строители уже подключили к инженерным коммуникациям и приступили к отделке помещений. Деньги на восстановительные работы в размере 60 миллионов рублей выделил муниципальный бюджет. За последние несколько лет на баланс города было передано 10 ведомственных детских садов.
- Помещение не соответствовало современным требованиям. Строителям пришлось полностью заменить кровлю, окна, провести систему отопления. Работы еще не початый край,- рассказала начальник городского управления образования Ольга Лалетина.
Два года назад военные передали детский сад, что в поселке Красная речка, в ведение города. После согласования проекта по реконструкции здания и выделения финансирования, этой осенью сюда зашла бригада строителей. Им пришлось заново возвести перегородки, залить бетонные полы. В конце текущей недели за мастерки и кисти возьмутся штукатуры и маляры.
- В этом детском саду планируется обустроить 4 группы, в общей сложности на сто детей. Открытия дошкольного образовательного учреждения родители уже очень ждут, звонят нам, когда оно начнет работать, - добавила Ольга Лалетина.
Новоселье в детском саду планируется отметить весной следующего года. Кроме этого, в нынешнем декабре в разных районах города строители вручат ключи от трех современных
Фото: khabarovskadm.ru
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