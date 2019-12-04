Внедрение социальных транспортных карт в Хабаровском крае проходит с большими проблемами

За проблему по преодолению нежелания перевозчиков культурно обслуживать льготников взялась Законодательная дума Хабаровского края. На заседании постоянного комитета по вопросам социальной политики депутаты решили поставить на вид и создать условия, чтобы в последующем примерно наказать тех, кто саботирует краевые законы.

Право на бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) в крае имеют 369 тысяч человек, из них 282 тысячи - граждане пожилого возраста и региональные льготники. Напомним, что численность населения Хабаровского края составляет почти 1 миллион 300 тысяч человек.

Социальная транспортная карта позволяет наладить контроль и отчетность по поездкам, которые совершают льготники. Потому что деньги на проезд переводят как федеральным льготникам (список там - будь здоров!) – 300 рублей, так и региональным (список поменьше, но тоже внушительный) – от 1000 до 1020 рублей. На середину ноября 2019 года за выдачей социальной транспортной карты обратились 13765 льготников, из них 12216 федеральных и 1549 региональных. Так что есть потребность. Для учета в безналичной электронной системе оплаты оператор должен предоставить перевозчикам соответствующее оборудование.

И тут кроется засада. В крае уже есть оператор, пользующийся электронной транспортной системой и оборудованием, которое эксплуатируется на транспорте. Он получает 2,9% от каждой оплаченной поездки. Попытались к нему подкатить с идеей интеграции, но служба безопасности «Сбербанка», по понятным причинам, не захотела пустить чужаков в свой внутренний мир.

Перевозчики же уперлись рогом и не хотят вешать себе на шею еще один валидатор. Картина маслом (машинным) - на кондукторе с одного бока висит терминал для приема стандартных платежных карт, с другого – для социальных транспортных карт. По центру – сумка для наличности и билетов. Что бы еще такого навешать, чтобы он елку напоминал? Благо Новый год вот-вот наступит.

И тогда парламентарии решили зайти с козырей. Неуступчивых транспортников будут наказывать рублем. Смотрим Кодекс РФ об административных правонарушениях: «непредставление иных прав потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей, на юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей». Как отметила в своем выступлении Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета краевой думы по вопросам социальной политики, такая мера реагирования может быть применена многократно.

К сожалению, мнения представителей транспортных компаний не удалось узнать. Их после окончания голосования (за проект решения выступило 8 депутатов, один воздержался) попросили с вещами на выход. Боюсь ошибиться, но, похоже, нас ждет очередной раунд битвы «перевозчики VS законотворцы». Счастливого пути!

На днях пришло известие из компетентных органов. Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о признании недействительным конкурса по отбору краевого оператора и соглашения от 08.04.2019, заключенного с краевым оператором. Следим за развитием событий.

Эдуард Попов