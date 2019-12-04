Депутаты краевой Законодательной думы заинтересовались школьным меню

Еще весной этого года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал озаботился питанием школьников. Его решительная позиция заключалась в ликвидации социальных барьеров между учащимися, как минимум в столовой. И мы ее всячески поддерживаем! Неправильно, когда одним детям, у родителей которых достаток выше, к рожкам еще и мясное подкладывают, а другие вынуждены довольствоваться вечно постным меню.





На выравнивание условий питания решено было бросить краевое и муниципальное финансирование. Как рассказала заместитель министра образования и науки края Виктория Хлебникова, сейчас горячее питание получают 91,1% школьников края. Это почти на процент больше, чем в среднем по стране. Из них два раза кушают 19,6% (по России 28%), один раз в школах края едят 71,5% обучаемых.





С началом этого учебного года, как уверяют власти, полноценное питание организовано в 354 муниципальных школах. На здоровое питание будущего нации работают 259 столовых полного цикла, 91 столовая доготовочная, 16 буфетов-раздаточных и 2 буфета. Только лишь в одной школе края нет ничего, и школяры мотаются по домам на обед.





Пока, правда, в тарелку школярам много чего не докладывают. Творог выдают раз в неделю вместо рекомендованных 2-3 раз. Экономят и на фруктах - они нынче дороги. Местные производители в школы поставляют 10% от требуемых объемов мяса и мясопродуктов, 20% картофеля и овощей, 50% молока и молокопродуктов. Все остальное - из других регионов страны, а то и из-за рубежа.





Как уверяют чиновники от краевого министерства образования, удовлетворенность от принятой в школах пищи ощущают от 88 до 100% детей. А то, что многое уходит в отходы, связывают с избалованностью домашней пищей.





Андрей Дунаевский



