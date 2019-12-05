Как хабаровчанка врача вызывала





Скорая помощь приехала к Раисе Ивановне довольно быстро. Молодой врач привел ее в чувство, сбив высокое давление, которое зашкаливало за 200. Такое давление, да еще и с потерей создания у нее было впервые. Врач дал таблетку и, побыв немного времени, пока снизилось давление, посоветовал обязательно вызвать участкового врача.

Приехала сердобольная подруга Галина, которая по телефону пробовала вызвать врача, но в регистратуре никто не брал трубку. Галина сама отправилась в поликлинику и предупредила в регистратуре, чтобы врач позвонил на сотовый Раисе Ивановне, так как домофон не работает.

Раиса Ивановна прождала врача до 17:30. Врач, войдя в квартиру, даже не поздоровалась и набросилась на женщину с укоризной, отчитывая ее за неработающий домофон.

– Я не обязана звонить всем со своего телефона! – кричала она.

Раиса Ивановна настолько опешила от такого поведения молодого врача, что стала извиняться. Но врач даже слушать не хотела, продолжала кричать и отчитывать, не давая Раисе Ивановне вставить слово.

Конечно же, Раисе Ивановне стало еще хуже. Может быть, потому, что, помимо прочего, у нее страдает эндокринная система. Давление подскочило вновь и началась сильная тахикардия. Пожилая женщина спросила:

– Вы будете меня осматривать как врач?

Но врач что-то писала на столе, а потом попросила подписать бумагу. Оказалось, что Раиса Ивановна отказывается от осмотра врача. Раиса Ивановна попросила врача назвать свою фамилию, имя и отчество, но врач отказалась.

Мало того что врач, пройдя в комнату в черных сапогах на высоченных каблучищах, даже бахилы не надела. Хотя в коридоре они лежали. При этом упрекала, что Раиса Ивановна и сама могла бы прийти в поликлинику:

- Вон бабки сами на костылях приходят!

Казалось, что она упивается своей властью над больной женщиной. Такого врача Раиса Ивановна увидела впервые, она старается меньше посещать поликлиники.

Так почему же этот врач боится позвонить со своего телефона? Она работает в контрразведке или звонок оплачивать нужно? Так за этим дело не станет. Даже пациенты, в основной своей массе, готовы компенсировать эти расходы.

Раиса Ивановна не выдержала такого общения с врачом и попросила ее уйти. На следующий день после посещения участкового врача, который не только не оказал медицинской помощи, но еще и усугубил состояние здоровья пожилой женщины, Раиса Ивановна отправилась в аптеку. Хотя давление вновь поднялось за 200.

Она купила лекарства для успокоения на тысячу рублей. Дома положила таблетку, выписанную врачом скорой помощи, под язык и тут же уснула. Проснулась от того, что сердце вот-вот выскочит. Когда прочитала действие препарата, то пришла в ужас!

Ей категорически нельзя было принимать этот препарат. Очень жаль, что врач скорой не поинтересовался о заболевании сердца и не предупредил о последствиях.

Раиса Ивановна разворачивала поочередно аннотации к шести другим препаратам. И так как на всех из них написаны побочные действия: тошнота, рвота, спутанность сознания, коллапс, «до летального исхода», то Раису Ивановну охватил ужас. Разворачивали и читали длиннющие аннотации вместе с подругой.

Потом Раиса Ивановна от бессилия и от того, что не может получить грамотную и нормальную помощь, расплакалась.

Хорошо, что рядом была подруга! Она успокоила Раису Ивановну и обратилась к своему знакомому врачу. Тот по телефону дал нужную рекомендацию, и с помощью отечественных препаратов удалось снизить давление.

Еще большее удивление Раиса Ивановна получила, когда по почте ей выслали ответ на жалобу в поликлинику №6: данный случай разобран на производственной планерке. Приносим извинения за доставленные неудобства.

А какое же наказание вынесли врачу? А вот какое: за такое отношение к больным ее повысили в должности! Теперь она заведующая терапевтическим отделением поликлиники №6.

И ведь жалобы на врача были не только от Раисы Ивановны, но и от других пациентов этого района. О каком сострадании можно говорить? О какой медицинской этике? От такого лечения, пожалуй, можно только пострадать.

Надо ж было такому случиться, что на днях Раиса Ивановна гуляла с внуками и упала. Получила вывих плечевого сустава.

На скорой помощи ее доставили во вторую краевую больницу. Пока сидела в очереди к травматологу, была поражена нескончаемому потоку травмированных пациентов. Это были люди разного социального уровня. И граждане после аварий с переломами рук, ног, сотрясением головы, ушибами, вывихами. Тут же и бомжи в одежде, пропитанной кровью побоев. И молодая мама с ребеночком на руках, видимо, в аварию попала. Привезли пожилого мужчину и стали быстро готовить к операции, положив его на каталку.

Конвейер работал на полную катушку! Еле добились от алкоголика, где получил он травмы, адрес и фамилию, имя, отчество. Он что-то несвязно бормотал. И какое же терпение надо иметь, чтобы спокойно расспрашивать, оформлять, оказывать необходимую медицинскую помощь! А потом еще и оперировать, а ведь был уже глубокий вечер. Впереди еще и ночь. Будут привозить новых пострадавших.

Наконец сделали рентген Раисе Ивановне, установили вывих, и замечательный молодой врач травматолог-ортопед Гончаров осторожно и быстро вправил сустав. Сразу же ушла нестерпимая боль. И невольно Раиса Ивановна сравнила труднейшую работу врачей второй краевой больницы и участкового врача Рыжовой, с которой ей довелось столкнуться.

Это у таких врачей второй краевой больницы и, в частности, у молодого врача Гончарова нужно учиться общаться с больными людьми, уважать их. А главное – любить свою работу и людей. Тому, кто этими человеческими качествами не обладает, не место в медицине.

Как один из героев киноромана сказал: «Я так люблю медицину! Но терпеть не могу пациентов!».

Извинений Раиса Ивановна так и не дождалась. Ну не нашла Рыжова М.Н. способа извиниться за свое поведение. Наверное, думает, что и так сойдет.

Дмитрий Мартыненко