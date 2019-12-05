Пора снимать лодки с двигателем до 10 лошадиных с госрегистрации

Осталось меньше месяца до вступления в силу Федерального закона от 15.04.2019 № 63 ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Согласно нововведению объектом налогообложения будет являться любое маломерное судно, зарегистрированное в Реестре маломерных судов ГИМС МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.





Изначально все лодки, на которых установлены моторы, должны были проходить регистрацию в подразделениях ГИМС и вноситься в реестр маломерных судов. С принятием федерального закона РФ от 23.04.2012 года № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна» было установлено, что государственной регистрации не подлежат суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно (до 10 лошадиных сил).





- В настоящее время на учете в Центре ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю находиться около 41 тысячи маломерных судов. При этом порядка 2900 лодок – это как раз те, что были зарегистрированы ещё до 2012 года и сегодня согласно законодательству не являются маломерным судном (так как имеют массу до 200 кг и двигатель мощностью до 10 лошадиных сил). Поэтому, чтобы не платить дополнительный налог гражданам необходимо до 1 января 2020 года обратиться в подразделения ГИМС МЧС России края с заявлением об исключении из Реестра его транспортного средства. Пока граждане не активны в этом вопросе. На сегодняшний день к нам обратилось всего около 80 судовладельцев, - отметил начальник Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе Российской Федерации с 1 января 2020 года каждый собственник маломерного судна будет облагаться налогом, это порядка 500 рублей за лодку и по 11 рублей за каждую лошадиную силу.