Как завоевать все золото мира: Хабаровский тренер о хоккее

Есть такой праздник – Всероссийский день хоккея, который отмечается в первый день зимы. Накануне этого события хабаровский «Амур» порадовал своих почитателей разгромной победой над московским «Спартаком» - 5:0. Наверняка порадовался за команду и заслуженный тренер России Валерий Дементьев. А заодно и за своего звездного воспитанника, а ныне президента ХК «Амур» Александра Могильного.

Кстати, в этом году исполнилось 45 лет, как в Первом микрорайоне Хабаровска появился хоккейный клуб «Юность», на базе которого и ковал мастерство будущая мировая звезда Александр Могильный. Валерий Дементьев - создатель «Юности» и первый тренер Александра Великого (так знаменитого форварда звали в Америке) по-прежнему живет в этом жилмассиве краевого центра и продолжает работать на благо хоккея.

Всё началось с Гренобля

Валерий Алексеевич всегда говорит то, что думает. Не всем, понятно, это по душе. Но он никогда и не стремился быть «лучшим другом» для всех, а просто профессионально делал (и продолжает делать) свою работу.

«Надо любить хоккей в себе, а не себя в хоккее», - уверен Дементьев.

… Отмотаем плёнку на полвека назад. Зима 1968 года, Олимпиада в Гренобле. Хоккейная сборная СССР под руководством Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова в очередной раз стала сильнейшей. На льду блистали Анатолий Фирсов, Вячеслав Старшинов, Александр Рагулин, Борис Майоров и другие звезды. Это, по мнению Валерия Алексеевича (в ту пору просто Валеры), и стало переломным моментом в его судьбе: Дементьев заболел хоккеем.

-?За несколько лет до этого наша семья переехала в Первый микрорайон, который в итоге и стал мне малой родиной, - рассказывает Валерий Дементьев. - Площадки заливались практически в каждом дворе. Баталии кипели нешуточные. Это были, как сейчас говорят, бои без правил. Шайба вбрасывалась в центре льда, и, пока она не влетала в ворота, игра не останавливалась. Кстати, по соседству жил легендарный Юрий Иванович Зайцев, считаю его дедом хабаровского хоккея. Ведь именно он в своё время создал команду «Залп», которая затем переросла в СКА.

Площадка по цене… «Жигулей»

Уже тогда у Дементьева стали появляться задатки лидера: он сколотил бригаду мальчишек и организовал клуб «Юность». Однажды домком по каким-то причинам не стал заливать «пятачок», на котором с утра до вечера гоняли шайбу мальчишки. Валера с ребятами взяли у легендарной в округе дворничихи бабы Маши лопаты, сами очистили площадку, потом залили её, соорудили ворота.

-?В 15 лет я уже стал, как бы сейчас сказали, владельцем клуба «Юность», - продолжает Дементьев. - Раздобыли половые рейки, со временем построили хорошую площадку с теплыми раздевалками и освещением. Любо-дорого было смотреть. Глава Индустриального района, когда всё это увидел, схватился за голову: «За чей счёт вы всё это сделали? Это же почти цена «Жигулей»!». Но никакого криминала не было.

В 1974 году Валерий, будучи десятиклассником, впервые отправился с «Юностью» (в качестве тренера!) на первенство края в Ванино. Это каким надо было пользоваться авторитетом у своих сверстников, чтобы его в таком возрасте выбрали наставником!

Пройдёт еще несколько лет, и команда Дементьева станет абсолютным чемпионом края. А ведь против «Юности» выходили воспитанники детско-юношеских хоккейных школ.

Чтобы попасть в нужный рассол

В чем же секрет побед совсем ещё молодого тренера? Валерий постоянно занимался самообразованием, брал уроки у опытных коллег.

-?После школы я поступил в Железнодорожный институт, - говорит он. - Пользуясь тем, что билет на поезд бесплатный, каждое лето ездил в Москву. В дороге штудировал массу литературы. В столице бывал на открытых тренировках у самого Анатолия Владимировича Тарасова, был вхож в хоккейные школы ЦСКА и «Динамо», набирался опыта, видел, к чему нужно идти. Я всегда старался опережать время.

Между тем коробка на улице Юности, которую когда-то благоустроил Дементьев с единомышленниками, стала популярна во всем городе. В 1978 году туда заглянул девятилетний Саша Могильный.

-?Сашку привел его двоюродный брат Юра, который жил у нас в микрорайоне, - вспоминает Валерий Алексеевич. - Могильный сам с 1969 года, но играл, как выяснилось, с ребятами старше себя на пару лет. Вижу, парень физически крепкий, глаза у него горят. В общем, взял я Сашу в «Юность», и вскоре он уже стал победителем первенства края. Семь лет Могильный играл у меня, а потом за четыре года завоевал всё золото мира.

Но прежде чем Саша стал известен на всю планету, с ним надо было много работать. Как известно, чтобы стать солёным огурцом, необходимо попасть в нужный рассол. Этим «рассолом» для Александра стали Москва, сборная, ЦСКА.

Сейчас иные рассуждают: Могильный, мол, сделал себя сам. Дементьев с такой формулировкой в корне не согласен.

-?Сашка, несомненно, был способным, одарённым игроком, - считает Валерий Алексеевич. - Но то, что природой ему заложили папа с мамой, мы затем красиво оформили. Ведь скорость, быстроту, реакцию надо было ещё развить.

Не все, наверное, знают, сколько усилий приложил Дементьев к тому, чтобы Могильный уехал покорять столицу. Только за одни междугородные переговоры с Москвой Валерий Алексеевич не одну свою зарплату выложил. Но в итоге убедил Валентина Алексеева, отвечавшего за весь детско-юношеский хоккей России, чтобы Могильного взяли в юношескую сборную СССР.

К тому времени Дементьев уже работал в детско-юношеской хоккейной школе, которая базировалась при Дворце спорта стадиона имени Ленина. Когда Могильный уехал в Москву, на протяжении нескольких лет победные очки Саши шли в копилку Хабаровского края, а Валерия Алексеевича признавали лучшим тренером.

Дело Могильного

Потом Дементьев ещё несколько лет курировал своего воспитанника, пока тот в первую сборную не попал и не выиграл в 19 лет Олимпиаду в Калгари. Именно тогда Валерию Дементьеву было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». А через год Могильный покинул СССР и уехал за океан, в НХЛ.

-?Как игрока я Могильного не осуждал, - говорит Дементьев. - Саше было 20 лет, ему надо было двигаться дальше. Другое дело, как он это сделал. Ведь это считалось изменой Родине, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Саша-то далеко, а меня здесь буквально замучили. Два года трясли, дело шили… Благо всё обошлось, но сколько было потрачено сил и нервов.

В конце 1980-х Валерий Дементьев был одним из инициаторов создания Дальневосточной федерации хоккея. И продолжал опережать время. Одним из первых вошел в рынок, организовал хозрасчётный клуб «Льдинка», в котором занимались порядка тысячи мальчишек, появились спортклассы.

Из той плеяды выросло немало хоккеистов. Среди них наиболее известны экс-капитан «Амура» Дмитрий Тарасов и Дмитрий Учайкин, который, к сожалению, рано ушел из жизни, получив травму, оказавшуюся смертельной, прямо на льду.

Фото с Путиным

На рубеже веков Валерий Алексеевич вновь начал поднимать хоккей в родном Первом микрорайоне, восстановил коробку, на которой когда-то тренировался Могильный.

Сейчас Дементьев является президентом Хабаровской федерации хоккея и тренером команды «Визит».

-?Проводим чемпионат города, даём возможность хабаровским пацанам проявить себя, - говорит он. - Мечтаю начать новую хоккейную эпоху.

Кстати, со своим «Визитом» Валерий Дементьев в 2012 году пробился в финал в только что созданной тогда Ночной хоккейной лиги. Кульминационным моментом беспрецедентного на тот момент праздника любительского хоккея стал Гала-матч с участием президента России Владимира Путина.

Эта встреча, в которой глава государства защищал цвета сборной любителей, прошла в «Мегаспорте» вечером 7 мая 2012 года и была попросту уникальной. Ведь именно в тот день в Кремле прошла церемония инаугурации Президента России, и сразу после этого Владимир Владимирович не просто приехал на хоккей, но и вышел на лед.

Первому тренеру Могильного удалось тогда пообщаться с Путиным и сфотографироваться с ним на память.



Владислав Махов