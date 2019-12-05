В Хабаровске так и не построили мини-стадион для мини-футбола

А как хорошо все начиналось в 2017 году! Техническая победа в чемпионате по народному футболу принесла тогда еще дальневосточной столице не только кубок Народной футбольной лиги, но и солидные дивиденды. В Хабаровск привезли сертификат на 20 миллионов рублей на строительство стадиона для мини-футбола.

В тот год в Лиге принимали участие 25 команд со всей страны. Главным критерием стал возраст – все участники должны быть не моложе 45 лет. Дальневосточная народная футбольная лига как некоммерческий союз была создана в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Основная задача организации – развитие любительского футбола.

За победу в 2017 году хабаровские спортсмены-ветераны бились аки львы. Тогда в финальном матче хабаровчане сражались со сборной Санкт-Петербурга. Сергей Сокуренко, защитник команды футбольного клуба ветеранов «Космос» из Хабаровска, о той «битве» вспоминает с теплотой: «Играли очень слаженно и мощно. И победили. Как результат, на деньги, выделенные лигой любительского футбола, в ближайшее время в Хабаровске начнется строительство специализированного стадиона. Один из вариантов его размещения - территория стадиона имени Ленина».

Ситуация с выигрышем имеет некоторые нюансы. Не все так просто и однозначно. В реальности наши проиграли питерцам. Но сумели «раскопать» историю о том, что в команде оппонентов играло несколько профессионалов. Но НФЛ - это любители от футбола. Эту тему «профессионалы VS любители» не дал замылить тогда еще сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров. И победу присудили хабаровчанам. Таким образом, и кубок, и сертификат оказались в Хабаровске.

Александр Леонов, начальник управления по физической культуре и спорту города Хабаровска, так разложил сложившуюся ситуацию: «Предложили массу вариантов под стадион для мини-футбола. Но представители Народной лиги одним из основных критериев объявили, что площадка должна быть в центральной части города. Нашли участок в парковой зоне вблизи стадиона «Нефтяник». И вроде бы всех это устроило. Проект даже внедрили в концепцию развития территории».

Я посмотрел по спутниковой карте. В районе стадиона есть только одно подходящее место – сквер между улицами Джамбула и Металлистов. Если ветер со стороны НПЗ, то там порой такой духан стоит! Самое то для оздоровления – заняться спортом под боком у нефтеперерабатывающего завода. Но и это предложение уже не актуально, проект строительства площадки для мини-футбола под угрозой срыва.

Как объясняет Александр Леонов, московские представители Народной футбольной лиги выделяют финансирование на строительство стадиона для занятия мини-футболом только при наличии земли под ним в собственности.

Отдать солидный участок земли в центре Хабаровска (или ближе к центру) под этот проект и бесплатно? Фантастика! Так что дело с возведением стадиона для мини-футбола отложено на далекую перспективу?

Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета краевой думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, изумился сложившейся ситуации: «В бюджете денег не хватает, а тут привезли сертификат на 20 миллионов?! Боюсь, что деньги уже потеряны и теперь опять нужно выигрывать. Но будем разбираться в этом вопросе, постараемся помочь – через обращение в Москву».

По словам Лопатина выходит, что законотворцы края не владели информацией о необходимости оформить землю под мини-стадион в собственность. Депутаты Законодательной думы 7-го созыва инициировали проверку по поводу «потери 20 миллионов». Но шансов на то, что начнется финансирование, практически нет.

По информации министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, на конец 2019 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 42,8%. За пять лет, к 2024 году, планируется поднять количество спортсменов-любителей на 13 процентов, увеличив долю активных участников до 55,9%. Бог в помощь.

Эдуард Попов





Народная футбольная лига: участники - 85 субъектов РФ, около 3000 команд, около 24000 человек. Цели и задачи: популяризация спорта, здорового образа жизни и любительского массового футбола, обеспечение доступности занятий футболом для взрослого населения России. Главный приз – грант на строительство футбольного мини-стадиона.



