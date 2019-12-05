Дальневосточный Роскомнадзор открыл запись на личный прием

В соответствии с поручением Президента России в День Конституции России, 12 декабря, проводится общероссийский день приема граждан.

Прием граждан и представителей организаций проведут должностные лица Управления Роскомнадзора по Дальневосточному Федеральному округу по вопросам, входящим в компетенцию Службы.

Управление осуществляет прием 12 декабря 2019 года с 12:00 до 20:00 по местному времени по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. 612

Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Предварительная запись на личный прием осуществляется со 2 по 11 декабря 2019 года (по рабочим дням) по телефону: 8 (4212) 35-82-74, 35-82-82.