Плата за житье: Очень плохие клиенты

Странные в последнее время клиенты у хабаровского риелторского агентства «Подкова»: договоры читают, платить за воздух не хотят, на директора компании Александра Пестерева жалуются…

Клиент, как известно, всегда прав! А как быть с теми, кто себя ведет, скажем, неправильно? Вот, например, сел человек в такси, нахамил водителю. Шофер это «съел» и целый день теперь возит пассажиров в плохом настроении. Да еще и сам не выдержит, нагрубит какому-нибудь ни в чем не повинному потребителю транспортной услуги! Ну вот как с такими нехорошими клиентами быть, а?

Сотрудники хабаровского риелторского агентства «Подкова» сталкиваются с подобным сплошь и рядом. Вот представьте вопиющую ситуацию. Обратилась семейная пара в эту компанию с просьбой приобрести жилье. Приехали в офис, встретились с руководителем. Тот им дает договор на оказание услуг по подбору квартир. Цену озвучивает.

«По факту в договоре никакой выборки не было. Но за это они просили то ли двадцать, то ли тридцать тысяч рублей (не помню уже, сколько точно). Притом написано, что за то они ответственности не несут, за другое ответственности не несут. Услуги регистрации оплачиваются дополнительно. Причем документ составлен со стилистическими и орфографическими ошибками в тексте. Мы почитали договор, посмеялись. Развернулись и ушли».

Это рассказ хабаровчанки Оксаны (она нам написала с рабочего аккаунта, имя ей мы решили выбрать сами). Жаль, что договор не сохранился, сетует девушка. Бумагу они сразу же отправили в мусорную корзину.

«Мой супруг юридически немного разбирается в таких вопросах, - продолжает она. – Наше сотрудничество с «Подковой» закончилось, не успев начаться. Потому что даже школьник, худо-бедно образованный, составит договор более грамотно и компетентно. Возможно, юристы в «Подкове» хорошие, это мы плохими клиентами оказались – умеем читать».

Вот как с такими клиентами работать? Смотри какие недоверчивые! Все бумаги внимательно читают, проверяют, да еще и хохочут над юридическим риелторским гением!





Обломи малину

А вот еще замечательная схема была. Хоть мы о ней писали много раз, но повторимся. Выкупают риелторы долю в квартире (например, где проживают инвалиды, или пожилые, или просто люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию). Оформляют, как правило, на директора агентства «Подкова» Александра Пестерева. Потом следует предложение оставшимся собственникам выкупать эту долю по цене, существенно превышающей рыночную, либо продавать свои доли, но по ценам заметно ниже рыночных. В ход идут угрозы заселить в спорную квартиру маргиналов.

Когда-то схема «прокатывала». А теперь не клиент пошел, а сплошное хамло! Ну вы представьте! Вот, например, что рассказал нам Николай Арсеньев (имя и фамилия изменены по просьбе респондента).

Проживал он в одной квартире с матерью. Та обратилась в «Подкову» и заключила архивыгодную сделку. Она обменяла принадлежащую ей ? доли в квартире в центре Хабаровска на какую-то коммуналку в Южном микрорайоне. К Николаю пришел, как он рассказал, бородатый тип по имени Сергей и предложил выкупить долю Николая за 900 тысяч рублей (то есть за бесценок, учитывая реальную цену жилья). Если тот откажется, Сергей заселит, мол, в квартиру бомжей, а цена за выкуп существенно снизится.

Бородатый Сергей – вылитый наш старый знакомый Сергей Чешегоров, неоднократно ранее фигурировавший в прошлых статьях об агентстве «Подкова». Человек, как показали события последних двух лет, панически боящийся отпора со стороны тех, кого он пытается запугивать. Именно так – форсу много, толку мало. Кстати, в апреле 2019 года Чешегоров написал мне, что больше он с Пестеревым не работает (выгнали за низкие показатели, наверное).

Так вот. После прозвучавшей угрозы о бомжах родственник Николая Арсеньева приехал в офис «Подковы» и заявил: мы, дескать, тоже в свою долю нагоним маргиналов, и пускай те и «сожительствуют» с вашими люмпенами. Доля в итоге зависнет, купить ее вряд ли кто-то захочет, и останется Пестерев со товарищи без дохода.

В результате квартиру продали по адекватной цене, Николай получил нормальную сумму и позже приобрел другое жилье. Риелторам не удалось разжиться сверхприбылью. А Николая, думаю, внесли в «черный список» граждан, тормозящих развитие малого и среднего предпринимательства в области сделок с недвижимостью.

Мать Николая до сих пор живет в коммуналке. Из домашних животных у нее только долги. Схема «выкупи долю – вымогай деньги» тоже не работает. Мало того что народ пошел наглый, не дает заработать настойчивым риелторам, так еще и суды в последнее время стали признавать доли квартирных рейдеров незначительными с выплатой им компенсации со стороны собственника (компенсация, разумеется, намного ниже тех сумм, которые вымогают незваные гости).





Плата за воздух

Владимир Миронов (имя и фамилия изменены) тоже оказался для агентства «Подкова» очень плохим клиентом. Он искал жилье с помощью своего знакомого риелтора. Нужная квартира нашлась – ее продавали через «Подкову».

«Мы заключили договор, - рассказывает Миронов. – По нему агент «Подковы» должен был полностью вести всю сделку, проверять все документы. Но ничего не было сделано. Агент просто разместил объявления на «Авито», один раз показал квартиру и все! К тому же он не успел вовремя подготовить банковские документы, которые подавались для уменьшения суммы страховки. Из-за этого я был вынужден банку доплатить 30 тысяч рублей».

По словам Миронова, из-за непрофессионализма работника «Подковы» сделка дважды чуть не «слетала». Более того, агент заявил, что Владимир не получит «квадраты», пока не заплатит за услуги двадцать тысяч рублей. Миронов уплатил сумму. Потом он узнал, что риелтор получил неплохую комиссию с продавца квартиры. Тогда за что заплатил наш герой?

«Я встретился с директором «Подковы» и потребовал вернуть мне эти 20 тысяч. Потому что, во-первых, агент «Подковы» ничего не сделал. Вся работа с документами, оценка, вопросы с банком – все делал мой риелтор. Во-вторых, агент «Подковы» и так получил хорошую комиссию от продажи жилья. Директор разговаривал со мной очень нагло. Знаете, когда от клиента получили деньги и всё, клиент теперь не нужен. Он сказал мне: если не согласны, обращайтесь в суд. Я ему заявил, что все равно получу назад свои деньги».

Владимир признает: 20 тысяч рублей – деньги небольшие, но здесь уже дело принципа. Он продолжает свой рассказ. Когда он после разговора с директором вышел из офиса «Подковы» и пошел к своей машине, следом за ним выскочил агент (тот самый, что занимался сделкой). Риелтор почему-то решил, что Миронов станет портить его машину.

«Потом агент «Подковы» зачем-то начал звонить моему риелтору и жаловаться, что я якобы ему угрожаю, обзываю, унижаю, нецензурные жесты показываю. Мы с моим риелтором потом посмеялись над его поведением, конечно».

Ну никакого уважения к тяжкому труду работника «Подковы»! Владимир, наверное, не в курсе, что на сайте этой компании есть такие слова: «Все эти годы мы не изменяли своему девизу: Репутация и Профессионализм!». Читатель, наверное, спросит: «а почему Миронов плохой клиент, если отдал «Подкове» 20 тысяч рублей?». Так потому и плохой, что не раскошелился на большее!





Каменная квартира

Владимир Харченко проживает в Комсомольске-на-Амуре. Ранее он занимался сельским хозяйством, был в должности руководителя потребительского кооператива «Даурия». Харченко решил купить гостиницу Судостроительного завода и обратился за финансовой помощью к бизнесмену Олегу Борисову, чтобы внести взнос на аукционе – два миллиона рублей.

На встречу Борисов приехал с директором агентства «Подкова» Александром Пестеревым. Бизнесмен Олег предложил следующую сделку: Харченко получает под расписку два миллиона, в качестве залога выступает принадлежащая кооперативу «Даурия» квартира на улице Водонасосной, документами занимается Пестерев.

«Я предупредил, что эту квартиру хоть и можно заложить, но ее невозможно ни продать, ни купить, так как она принадлежит не мне, а кооперативу, - рассказывает Владимир Харченко. – Однако Борисов все равно предложил ее оформить в залог. Так мы и сделали. Прошло полгода. Меня вызывают в суд. Там мне показывают договор, где написано, что я продал эту квартиру Пестереву за один миллион рублей! Договор отпечатан на обычном принтере, с какой-то странной печатью. Я суду говорю: во-первых, я никому ничего не продавал. Во-вторых, эта квартира в неделимом фонде кооператива, и ее невозможно продать. В-третьих, печать не моя, вот моя печать, давайте проведем экспертизу, сравним. Позже эти аргументы я повторил в телефонном разговоре Борисову. Однако тот заявил, что ничего не знает и вообще не в курсе происходящего».

Квартира в результате была возвращена кооперативу. Экспертизу по печати так и не назначили. А Харченко суд обязал выплатить Александру Пестереву миллион рублей.

Полученные же под расписку два миллиона рублей были потрачены на покупку мебели и прочих принадлежностей для так и не купленной гостиницы. Владимир Харченко признает: этими деньгами он распорядился неразумно и ответственности за их возврат с себя не снимает. А вот что касается странного договора, представленного Пестеревым, здесь бывший аграрий собирается изо всех сил бороться за истину.

Имя Олега Борисова уже встречалось в нашем журналистском расследовании. В статье «Пестрая компания» мы писали о хабаровчанке Ирине Мельниченко. Долей в ее квартире завладел Пестерев и подселил к Ирине собственную мать – Татьяну Пестереву. У Мельниченко имеется запись телефонного разговора с неким Олегом Борисовым. Там Борисов говорит женщине, что именно он финансировал сделку по приобретению доли Пестеревым!

Очень хочется побольше узнать о связях Пестерева и его умении составлять странные договоры купли-продажи. А посему просим считать данную публикацию официальным запросом в правоохранительные органы.





Елена Бехтер









Фото из открытых источников





Один из пунктов статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: в случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию, говорит Александр Савкин, представитель общественного движения против коррупции и рейдерства «Гражданский надзор». В Хабаровском крае имеется случай, когда суд признал даже 1/4 доли квартиры незначительной. Это значит, что у рейдеров появилось меньше инструментов для вымогательства денег у основных собственников.