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Незаконную рекламу деммонтируют в Хабаровске
Девяносто рекламных конструкций уничтожили в городе.
Все эти баннеры, растяжки и вывески были установлены самовольно. При этом, как отмечают специалисты городского отдела наружной рекламы, количество незаконной рекламы пошло на спад. Так, в прошлом месяце с улиц города было убрано порядка сотни конструкций, - сообщает пресс-служба администрации города.
- Также предприниматели краевого центра получили более 200 предписаний о демонтаже информационных конструкций. 26 материалов направлено в полицию и прокуратуру для привлечения нарушителей к административной ответственности. Кроме этого, мы понуждаем владельцев привести в порядок рекламные баннеры и щиты, - отметил заведующий сектором городского департамента муниципальной собственности Борис Тен.
В последнее время на улицах Хабаровска появляется все больше социальной рекламы, содержащей поздравления, призывы вести здоровый образ жизни и т.п.
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