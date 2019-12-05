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С Царевым в голове
Пятые юбилейные Царевские чтения прошли в «Точке кипения» РАНХиГС.
Обстановка в зале была творческая, много почетных гостей, студентов, школьников. Молодые люди и девушки читали стихи дальневосточного поэта Игоря Царева на русском, английском и французском языках. Как меня порадовала наша молодежь - успешные, уверенные в себе, знающие поэзию Царева. Ведь очень важно, чтобы нынешнее поколение не только созерцало красоту родного края (через поэзию прикасаемся к прекрасному), но и понимало, какую важную роль играет малая родина в жизни человека.
Заместитель директора института Ольга Поливаева выразила слова благодарности Елене Крадожен-Мазуровой, кандидату философских наук, эксперту-лингвисту. Елена Михайловна на протяжении многих лет исследует творчество поэта, его индивидуальный стиль, представляет молодому поколению достоинство поэзии Игоря Царева.
- Стихи Царева - это не рифмованная проза, не литературный «новодел», а именно русская поэзия, в которой отобразилась глубочайшая культура, мощные затекстовые знания: жизни, литературы, поэзии, - считает Елена Крадожен-Мазурова.
Царевские чтения проходят ежегодно в честь дня рождения поэта, и традиционно в них участвует мама поэта Екатерина Семеновна Кириллова. Заслуженный работник образования, она работала в школе учителем русского языка и литературы 62 года. Екатерина Семеновна с огромной любовью говорит о сыне:
- Игорь с 3-го класса начал писать стихи, рисовать юмористические рисунки. У него была прекрасная память, он много читал. Одна из любимых книг - «Подвиг разведчика». Не любил, когда книгу просто листали, загибали страницы.
Царевым написаны книги, которые стали бестселлерами. Игорь действительно писал так, как чувствовал и жил. Ни одно его стихотворение не создано «ради красивого словца», у каждого своя история. Его стихи безупречны по технике, рифмы точны. Классическая манера вызывает восхищение мастерством владения русским языком, отточенностью слова, образной внятностью, лирической легкостью и комфортностью прочтения.
На Дальнем Востоке имя Игоря Царева хорошо известно. Учился он в хабаровской школе №15, сегодня на ее фасаде имя писателя увековечивает мемориальная доска.
Творчество поэта и писателя Игоря Царева неразрывно связано с его жизнью. Он искренен, когда пишет о том, что его волнует.
Темы Родины, природы, дружбы, любви являются ведущими в его лирике.
В творчестве поэта прослеживается мысль о том, что любовь к Родине вырастает из любви к родному дому, к землякам, к родной природе, к малой родине, и все это складывается в огромную любовь к своей стране.
Если люди больше узнают об Игоре Цареве как о человеке, его стихи засверкают для них новыми гранями. Он прожил сложную, интересную жизнь, и никогда не изменял тем основным ценностям, которые избрал для себя. Он любил свою семью, своих друзей, свою страну, свой народ, свой родной язык, русскую культуру.
В этих ценностях и его вера, и его любовь, и его счастье, и его фантазии, и его страдания, и переживания о судьбе своей страны, и боль за все живое на этой планете.
И лопоухие саранки,
И уходящие за рамки
Кварталы около реки,
Коленопреклоненный дом
В дыму сирени оголтелой…
И до сих пор сквозь все пределы
Я этим городом ведом.
Игорь Царев отмечен писательской организацией дипломом «Золотое перо Московии», дипломом имени Сергея Радонежского, «Золотой Есенинской медалью». Дальневосточный поэт является лауреатом и призером российских и международных поэтических конкурсов.
На творческом вечере выступили писатель, поэт, куратор межвузовского ЛИТО имени Царева Галина Пысина и редактор раздела поэзии литературного журнала «Дальний Восток» Елена Добровенская.
Студентов за творчество наградили памятными подарками - книгами поэта и дипломами. Ученица «даманского» класса Катя Иванова прочитала стихотворение «Баллада о троих». Стоит отметить, что ученики школы имени героев-даманцев ежегодно участвуют в чтениях, представляют творчество Игоря Царева на научно-практических конференциях. Не расстаются с творчеством Игоря Царева и выпускники средней школы №49. Они регулярно выступают с посвященными ему конкурсными работами.
Вера Богданова
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