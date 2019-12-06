В хабаровском «Единстве» собрали «Дыхание зимы»

Фотовыставку «Дыхание зимы» открыли в хабаровском Центре работы с населением «Единство».

Старт сбора фоторабот объявили в социальных сетях. Тему выбрали зимнюю. В это время погода непредсказуема: то дождь, то снег, то «плюс», то «минус». Организаторы не ожидали, что собранные фотографии получатся настолько разнообразными.

- Мы думали, что большинство работ поступит от хабаровских фотолюбителей. Но благодаря интернету на нашу электронную почту стали стекаться письма со всей России и не только. К нам пришла фотография от бывшей хабаровчанки, а ныне француженки Галины, где она запечатлела свою деревушку с красивым названием Lashapell Graillouse. Желающие показать свой город, поселок, страну присылают разнообразный материал, есть здесь животные, люди, природа, движение жизни и просто мгновения. Иногда смешные, забавные, иногда трогательные, - рассказала художественный руководитель МАУ «ЦРН «Единство» Галангуева Наталья.

Организаторы сообщают, что собрали работы из 20 разных точек страны и мира. На фотографиях наступление зимы запечатлено в Казани, Томске, Скольниках, Санкт-Петербурге и т.д. Помимо красоты природы, отображены и национальные мотивы. Например, на одной из фотографий представлена национальная эвенкийская свадьба.

- Каждое фото - это мир, в который зритель мысленно переносится на тысячи километров, погружается в него, проживая мгновения. Наша выставка только начала свою работу, продлится она до конца декабря. Уважаемые жители и гости нашего города приходите, приезжайте и присылайте свои работы на наш электронный адрес, - приглашает Наталья Галангуева.

Фотовыставка проходит по адресу: г. Хабаровск, ул. Ульяновская, 172. Фотографии продолжают собирать по электронной почте: CSRN.KrRU172@yandex.ru.