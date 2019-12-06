За коробку с «бомбой» солдата накажут штрафом





Военнослужащ ий по призыву мостовой роты 76 отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО рядовой Чернов А.С. из хулиганских побуждений изготовил муляж самодельного взрывного устройства (картонная коробка с надписью "Бомба") и разместил его возле столовой батальона. В этот же день муляж СВУ был обнаружен, – сообщает управление ФСБ России по Восточному военному округу.

В результате было нарушено нормальное функционирование объекта Минобороны России и взаимодействующих правоохранительных органов.

Военнослужащему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

5 декабря 2019 года Хабаровским гарнизонным военным судом рядовой Чернов А.С. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Осужденный имеет право обжаловать приговор.