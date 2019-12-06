Социальное такси для перевозки лежачих больных появилось в Хабаровском крае

Автопарк Хабаровского комплексного центра социального обслуживания населения пополнился спецмашиной для перевозки лежачих больных. Со следующего года им смогут воспользоваться жители Хабаровского и Хабаровского района, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Служба социального такси работает в крае с 2013 года. Сегодня в автопарке министерства 12 машин: четыре легковых и восемь специализированных автомобилей с подъемниками. Услуга предназначена для инвалидов, а также пожилых людей старше 80 лет. Однако машины не предназначены для перевозки лежачих больных. Этот вопрос поможет решить спецавтомобиль, который недавно приобрел Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения.

- Потребность в данной услуге назрела давно. Часто поступают звонки. Люди спрашивают, кто может помочь. Есть коммерческое такси, но тарифы очень высокие – до трех тысяч рублей. Мы сейчас просчитываем стоимость. Наша задача – сделать услугу максимально доступной. Ею смогут воспользоваться жители Хабаровска и Хабаровского района. Планируем, что в первый рейс автомобиль выйдет в следующем году, - сообщила и.о. директора Хабаровского комплексного центра социального обслуживания населения Евгения Федосеева.

Приобретенный автомобиль произведен на базе Lada Largus. Он оборудован тележкой-каталкой, мягкими носилками, приемным складывающимся устройством. Также предусмотрены пассажирские места для сопровождающих. Стоимость автомобиля 1,9 млн рублей.