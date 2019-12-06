Застройщики Хабаровска начинают сдавать дома раньше положенного срока

Сегодня ключи от новых квартир получили 358 собственников первой очереди жилого комплекса «Петроглиф Парк». По словам счастливых новоселов, это – шикарный подарок к Новому году, ведь застройщик не только выполнил свои обязательства, но даже превзошел обещанное: начав стройку в июле 2017 года, он сдал дом на целый квартал раньше установленного срока. Общая стоимость строительства составила порядка 950 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Но еще раньше праздник новоселья наступил для 54 хабаровских семей, которые переехали в благоустроенные квартиры после многих лет проживания в пяти домах барачного типа, которые компания ООО «Управление инвестиционных программ» снесла в рамках городской программы развития застроенных территорий.

«Петроглиф Парк» - современный многоэтажный железобетонный монолит переменной этажности (9-25 этажей), облицованный цветным керамогранитом, с общей площадью квартир без малого в 19 тысяч квадратных метров, расположился в границах улиц Краснореченской и Оборонной. Он хорошо вписан в окружающую инфраструктуру: в шаговой доступности от жилого комплекса находятся школа, детский сад, фитнесс-клуб, продуктовая база. А когда будет возведена вторая очередь жилого комплекса, там расположатся различные магазины и объекты сферы услуг.

Как рассказал директор ООО «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко, впереди – еще три очереди строительства. Будут возведены 2 двухподъездных дома переменной этажности (19-25 этажей) и один 17-этажный дом с детским садом.

Как отметил директор городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук, принимавший участие в торжестве, на «Петроглиф Парке» новоселья не закончатся: до конца текущего года будут введены в строй еще несколько многоквартирных домов, отметят переезды в личные хоромы и те, кто занимался индивидуальной жилищной застройкой.

- В общей сложности в этом году в Хабаровске полностью выполнен план по вводу в строй жилых «квадратов». И даже получилось сделать это с небольшим перевыполнением: вместо 177 тысяч квадратных метров сдано без малого 200 тысяч, - сказал он.

Фото: khabarovskadm.ru