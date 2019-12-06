Улицу Краснореченскую в Хабаровске обещают доремонтировать в следующем году

В Хабаровске утвержден перечень улиц, которые вошли в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Предприятиям дорожной отрасли предстоит привести в нормативное состояние почти 43 километра улично-дорожной сети города. На выполнение программы предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей - средства консолидированного бюджета, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Нынешний сезон ремонтных работ закончен, и дорожные строители подводят его итоги. В порядок приведен 41 участок дорог краевого центра. После капитального ремонта сданы улицы Выборгская и Запарина. Однако, 300 миллионов рублей, которые планировалось вложить в реконструкцию Краснореченской, остались невостребованными.

- В проект были внесены изменения, и он проходил повторную государственную экспертизу. Положительное заключение по проекту реконструкции улицы Краснореченской на участке от Прогрессивной до Богачева было получено только на прошлой неделе,- рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

В следующем году, как только позволят погодные условия, подрядчик возобновит работы на Краснореченской. В очереди на ремонт еще 45 улиц протяженностью более 42,5 километров. Так пройдет ремонт улиц Шелеста, Карла Маркса (на участке от Пушкина до Матвеевского шоссе). По многочисленным просьбам автомобилистов асфальтоукладчики зайдут на улицу Нагорную. В Хабаровске стоит острая проблема с квалифицированными проектными организациями. Из-за этого в следующем году заново будет готовиться техническая документация по реконструкцию улицы Тихоокеанской.

- К проекту было очень много нареканий. Деньги, которые планировалось вложить в реконструкцию улицы Тихоокеанской, были направлены на ремонт других автомобильных дорог Хабаровска,- добавил Виталий Колтанюк.



