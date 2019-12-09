Дальний Восток "заминировали"





Информация о минировании вузов и школ на Дальнем Востоке поступила на телефоны спец. служб. Учащихся Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Биробиджана, Благовещенска и других курпных городов выводят из учебных учреждений. На объектах работают представители спецслужб.

Под эвакуацию в Хабаровске попали ДВГУПС, РАНХиГС, ДВГМУ, ТОГУ, Институт экономики и права, школ № 15, 30, 33, 62 и другие.

В ТОГУ студентов вывели через аварийные выходы. Одежда учащихся осталась в гардеробе.

- Многие без курток повыскакивали в страхе, так как гардероб в центральном крыле, а их выгнали через аварийные выходы. Люди выбегают без одежды на мороз - 20 и скорая не приехала, только омон, - сообщает студент ТОГУ Андрей Гусельников.