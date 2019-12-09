Терроризм не становится тише

Эмиссары ИГИЛ просачиваются на Дальний Восток

Еще двух пособников террористов «закрыли» в Хабаровске. 1-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор выходцам из Средней Азии.

55-летний уроженец Узбекистана оказался вербовщиком террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Наобещав с три короба своим землякам, он предложил им отправиться в Сирию для вооруженной борьбы. Сам он, конечно, туда даже не собирался.

Как было установлено в суде, этот аксакал не самых добрых взглядов на мир преследовал в первую очередь свою личную выгоду. Тем не менее он действительно являлся сторонником самых радикальных религиозных взглядов. И разделял идеи и цели международной террористической организации. Он завербовал двух граждан Узбекистана, с которыми вместе трудился, для поездки в Сирию, вступления в ИГИЛ и участия в боевых действиях. Для осуществления криминальных планов он развил самую бурную деятельность. Прежде всего обратился к своему работодателю с просьбой об оказании помощи в возвращении утерянных «товарищами» паспортов. Далее мужчина отмониторил информацию о процедуре выдворения граждан иностранного государства в виде контролируемого самостоятельного выезда, которую довел до своих протеже. Своих наемников он доставил на личном автомобиле в аэропорт. На дорогу выдал им сто тысяч рублей. Естественно, не из своего кармана.

Уличенный в грехах подсудимый виновным себя признал полностью, но от дачи показаний отказался. По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в восемь лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его подопечные также будут привлечены к уголовной ответственности.

Еще один такой же апологет радикального ислама, уже находясь в местах не столь отдаленных за совершение тяжких преступлений, попал под статью 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). И, соответственно, получил «добавку».

Согласно приговору окружного военного суда молодой человек 1995 года рождения, исходя из собственных идеологических и религиозных убеждений, публично оправдывал терроризм и высказывал призывы к нему, заведомо зная о том, что организация «Исламское государство» признана террористической, а ее деятельность - бесчеловечной.

Примечательно, что мужчина свою вину так и не признал. Однако суд пришел к выводу, что совокупность исследованных доказательств полностью подтверждает его виновность. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и один месяц в исправительной колонии строгого режима.

Чекисты не пустили новобранца ИГИЛ в Сирию

Тот, кто думает, что террористы появляются на Дальнем Востоке только со стороны, глубоко ошибается. В колонии строгого режима встретит свою старость доморощенный рецидивист и несостоявшийся боевик ИГИЛ из Николаевска-на-Амуре. 25 лет лишения свободы - такое наказание определил ему Окружной военный суд, который рассмотрел дело по существу и вынес справедливое решение.

Как мы ранее сообщали, неоднократно судимый мужчина 1976 года рождения готовил теракт в Николаевске-на-Амуре, куда вернулся из мест заключения. Взрыв намеревался произвести в детском саду. Причем в рабочее время. Но его вычислили и задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Обвинение ему было предъявлено сразу по шести статьям УК РФ.

Следствие установило, что он принял ислам в одной из приморских колоний, где отбывал наказание за очередное тяжкое преступление. Себя несостоявшийся террорист причислил к бойцам «Исламского государства». Самодельное взрывное устройство изготовил, руководствуясь рекомендациями террористов, найденными в Интернете. Чекисты обнаружили произведение «бомбиста» в одном из заброшенных зданий. Фугас состоял из пластикового ведра с взрывчаткой, прикрепленными болтами и другими металлическими элементами и дистанционно приводился в действие с помощью радиодетонатора.

После совершения теракта он намеревался по поддельному паспорту уехать в Сирию через Турцию и воевать на стороне ИГИЛ против России. Эксперты признали его вменяемым. Вел себя он очень агрессивно, поэтому все следственные действия с ним проводились через «решетку». А во время первого судебного заседания он неожиданно для всех решил сменить своего адвоката, работу которого оплачивал его отец. По словам самого подсудимого, в свое время он был отчислен за неуспеваемость со второго курса одного из хабаровских институтов, где намеревался получить высшее образование. Затем перебивался в основном случайными заработками, совершение преступлений - в их числе. Так как, по его словам, денег всегда не хватало.

Судебный процесс и вынесение приговора он назвал шоу. А выходя из зала судебных заседаний, буркнул: «Аллах акбар!». Государственное обвинение в судебном заседании представлял прокурор Хабаровской краевой прокуратуры Иван Топтун. Он сообщил, что 43-летний мужчина признан виновным. Первые семь лет он проведет в тюрьме, а остальные годы лишения свободы - в колонии. Кроме того, ему назначен штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним: в 2011 году сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о взрыве в детском саду в Комсомольске-на-Амуре, в результате которого пострадала пятилетняя девочка. Как рассказала тогда начальник отдела информации Главного управления МВД России по ДФО Лариса Шкиль, подбросивший адское устройство 26-летний местный житель ранее неоднократно задерживался правоохранительными органами за хулиганство. Коробка с взрывным механизмом была обвязана изолентой синего цвета и подарочной упаковкой. Она взорвалась в руках девочки, которая получила ожог глаз.

21 апреля 2017 года было совершено вооруженное нападение на приемную УФСБ России по Хабаровскому краю. Жертвами теракта стали два человека. Еще один человек был ранен. Ответственность за нападение тогда взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

А недавно Хабаровский краевой суд отменил приговор четырем студентам, которых обвиняли в создании экстремистского сообщества «Мужское государство». По словам адвоката Василия Порайко, двоих обвиняемых освободили из-под стражи, а дело направили на новое рассмотрение.

Напомним, что в марте Краснофлотский районный суд Хабаровска приговорил их к колонии за создание экстремистского сообщества. Все четверо признали вину. По версии следствия, молодые люди организовали в краевом центре экстремистское сообщество в виде региональной ячейки «Мужского государства». Его лидер и создатель говорил, что организация придерживается идеологии национал-патриархата, выступает против смешения рас и равноправия.

Прокуратурой Хабаровского края выявлено три интернет-ресурса, на которых в свободном доступе размещен аудиофайл - песня, содержание которой направлено на возбуждение ненависти и вражды. В связи с этим в Центральный районный суд Хабаровска было направлено заявление о признании данного материала экстремистским.

Как рассказала старший помощник прокурора края Валентина Глазова, в распространяемом материале содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти к представителям еврейской национальности, оправдания насильственных действий в их отношении. Суд заявленные требования удовлетворил. Сведения о материале Министерством юстиции РФ включены в федеральный список экстремистских материалов.

По словам Валентины Глазовой, краевая прокуратура на постоянной основе осуществляет мониторинг неблагонадежных сайтов, чтобы ограничить доступ к ресурсам, распространяющим противоправные материалы.

Только с начала года городскими и районными прокурорами в управление Роскомнадзора по ДФО направлено 32 информации об ограничении доступа к интернет-ресурсам с материалами, внесенными в федеральный список как экстремистские.

Вадим Решетняк