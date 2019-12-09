Хабаровскэнергосбыт публикует "черные списки"

Десятки домов в Хабаровске будут отключены от электричества.

Хабаровскэнергосбыт продолжает публиковать списки адресов должников за потребленные энергоресурсы, где с 9 по 15 декабря 2019 года будет проводится массовое ограничение подачи электроэнергии.

- Мы вынуждены применять крайнюю меру и вводить ограничения потребления электроэнергии в квартирах и частных домах неплательщиков. Большинство наших клиентов, получив уведомление об имеющейся задолженности и планируемом ограничении, погашают долг в полном объеме и не ждут, когда к ним придут энергетики, - рассказывает начальник Управления по работе с населением филиала Хабаровскэнергосбыт Василий Гордиенко.

С начала декабря в связи с имеющейся задолженностью более двух нормативов потребления в график на ограничение подачи энергоресурса попали более 10,9 тыс. потребителей, проживающих в краевой столице и Хабаровском муниципальном районе. Их суммарный долг превысил 91 млн. рублей.

С 2 по 8 декабря мобильные бригады энергетиков ограничили подачу электроэнергии более 320 собственникам квартир и частных домов в Индустриальном районе, задолжавшим более 2,7 млн. рублей. После введения ограничений, компании возвращена задолженность за потребленные энергоресурсы в размере более 950 тыс. рублей.

С 09 по 15 декабря ограничения подачи энергоресурса будут производиться мобильными группами в Краснофлотском и Кировском районах г. Хабаровска по следующим адресам:

г. Хабаровск, пер. Зеленоборский, д. 2, 9, 10, 11,16,20

г. Хабаровск, пер. Ивановский, д. 2, 4, 6, 12, 14

г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 3, 16,36,38,40,42,43

г. Хабаровск, ул. Известковая, д. 18, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 31а, 32

г. Хабаровск, ул. Казачья Гора, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13

г. Хабаровск, ул. Лизы Чайкиной, д. 2, 9

г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 4а, 7, 10, 21а

г. Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П., д. 14а, 16

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 16, 16а, 20, 22, 24, 122, 126, 147, 149, 151, 170, 172, 172а, 174, 174а, 176, 178, 178б, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222

г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д. 56, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 95, 97

г. Хабаровск, ул. Уборевича, д. 50, 54, 56, 66, 68, 77, 78, 80, 82

г. Хабаровск, ул. Шатова, д. 2а, 4а, 6а

г. Хабаровск, ул. Широкая, д. 40, 42, 42а, 42б, 44

г. Хабаровск, ул. Ясная, д. 2а, 25, 38, 40

ш Воронежское, д. 13, корп. 2

Также подача энергоресурса будут производиться в жилых домах в частном секторе.

Хабаровскэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству, энергетики имеют право отключить электроэнергию, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию или заключить соглашение о ее реструктуризации, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению к электропитанию.

Получить информацию об имеющейся задолженности можно по телефону контакт-центра: 8(4212) 75-98-00 или обратиться в клиентские офисы Хабаровскэнергосбыта.