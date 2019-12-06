Молочка из будущего

Мониторинговой группой ФГИС «Меркурий» Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружена молочная продукция с опережающей датой изготовления.

В ходе изучения электронного документооборота предприятий, осуществляющих переработку продукции животного происхождения, был выявлен факт несоответствия объемов поступающего на хабаровский завод ООО «ВИП» сырого молока и выпускаемой продукции: творог, йогурт, кефир, варенец, ряженка, молоко питьевое пастеризованное, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО

В рамках мониторинга государственными инспекторами в одном из магазинов были отобраны пробы продукции марки ООО «ВИП» и отправлены в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория».

Результаты лабораторных исследований показали, что производитель использовал растительные жиры и сухое молоко. Информация на упаковке товара об этом умалчивала, что является нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

По данным фактам региональное Управление Россельхознадзора инициировало проведение внеплановой проверки предприятия, согласованное с прокуратурой. Представители надзорных органов пришли на молокозавод 5 декабря 2019 года. На складе готовой продукции они обнаружили три коробки (по 35 упаковок в каждой) кисломолочных продуктов, готовых к отправке в торговые сети: «Ряженка» по 0,4 кг; «Варенец» по 0,4 кг, «Йогурт» по 0,180 кг. Если верить этикеткам, то эта продукция должна быть изготовлена через два дня после проверки - 07.12.2019 г.

Всю «молочку», при производстве которой была использована «машина времени», государственные инспекторы ветнадзора изъяли и поместили на изолированное хранение.