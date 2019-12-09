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Хабаровские «Конфетки», «Ириски» и «Капельки» покорили жюри
Хабаровские гимнастки выиграли сразу два региональных турнира. Воспитанницы хабаровской «Олимпии» одновременно выступили в двух открытых региональных соревнованиях, в Находке и в Биробиджане. В каждом турнире собрался внушительный состав – более 200 участниц только в личном зачете, а также команды по групповым упражнениям. И в этой острой конкурентной борьбе воспитанницы краевого центра стали победителями и призерами соревнований, - сообщает пресс-служба спортивной школы «Олимпия».
На Открытом первенстве Еврейской Автономной области по художественной гимнастике за медали боролись представительницы Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и спортсменки из четырех клубов и спортивных школ Хабаровска.
В результате упорной борьбы сразу три хабаровские команды заняли верхнюю ступень пьедестала почета в групповых упражнениях. Это команды «Капелька» по программе первого спортивного разряда, «Конфетки» - по второму взрослому, и «Ириски» по первому юношескому. В личном зачете по программе кандидатов в мастера спорта победила воспитанница «Олимпии» Аксинья Акифьева, Зарина Абдирахманова выиграла среди перворазрядниц, по второму разряду победила Марина Житникова, Эмилия Захарова стала сильнейшей по программе второго юношеского разряда.
В Находке помимо хозяек соревнования выступили спортсменки Уссурийска, Владивостока, Южно-Сахалинска и Хабаровска. В этом турнире хабаровчанка Милана Гладун стала победительницей по программе первого юношеского разряда. И Виктория Ляскина по программе третьего взрослого разряда стала серебряным призером.
- В Находке была очень сильная конкуренция. В каждом разряде выступало минимум по 30 участниц. И, конечно, первое и второе места - это очень хороший результат для наших девочек. Если учесть, что Вика выступала после болезни и с новой программой - это большое достижение. И Милана на протяжении уже многих соревнований занимает первые места. Это большая заслуга тренеров, школы и всех специалистов, которые работают для общего успеха. Но у конкурентов всегда есть чему поучится, поэтому мы стараемся как можно чаще вывозить девочек на всевозможные турниры. Потому что они набираются соревновательного опыта, а без него невозможен рост спортивного результата, - рассказала председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края, директор СШ «Олимпия» Ольга Борзова.
В декабре гимнастки хабаровской «Олимпии» проведут целую серию выездных Всероссийских турниров: в Пензе, в Химках и в Иваново. А 27 декабря подведут итоги года и завершат его гала-концертом в спорткомплексе «Олимпия».
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