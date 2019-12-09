Хабаровский край редеет и стареет

Население региона, судя по подсчетам специалистов Хабаровскстата, по-своему дает оценку работе краевых властей.

Если на начало 2018 года на нашей территории насчитывалось 1,328 млн жителей, то на начало 2019 года - уже 1,321 млн человек.

За период с января по сентябрь 2019 года из региона уехали 40 893 человека. Прибыли на территорию края за это же время 37 958 человек (преимущественно- трудовые мигранты). 2 873 человека выбрали в качестве постоянного места жительства другие субъекты РФ – Подмосковье, Ленинградскую область, Краснодарский край, Белгород, Калининград и т.д.

Остановимся подробнее на показателях естественной убыли населения. В этом году она выросла почти вдвое. За первые три квартала 2018 года этот показатель составлял минус 1 251 человек, за тот же период нынешнего года - минус 2 370 человек. За это же время на свет появилось на 5% младенцев меньше, чем в прошлом году (10 838 в январе-сентябре 2019 года против 11 393 в январе-сентябре 2018 года). Умерло за 9 месяцев 2018 года 12 644 человека, за 9 месяцев 2019 года - 13 208 человек.

Браков заключено на 8,4% меньше (6 943 за три квартала 2019 года против 7 578 за аналогичный период прошлого года). В сравнении с 1990 годов количество детей в расчете на одну женщину сократилось более чем на 20% - с 1,986 до1,597 к 2018 году.

Если углубиться в медицинскую статистику, то увидим, что в сравнении с 1980 годом значительно увеличилось количество смертей, связанных с новообразованиями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В 1980 году коэффициент смертности от онкологических заболеваний составлял 151,3 у мужчин и 114,7 у женщин. К 2018 году он вырос до 216,4 у мужчин и 169,3 у женщин. Болезни органов пищеварения как причина смертности в 1980 году – 32,4 у мужчин, 18,7 у женщин; к 2018 году – 95,0 и 71,7 соответственно.

Пойдем дальше – сравним возрастной состав населения 40 лет назад, по состоянию на 1 января 1979 года, и данные на 1 января 2019 года. В 1979 году в крае проживало 160 549 человек трудоспособного возраста и 24 544 пенсионеров. В этом году в крае насчитывается 133 746 человек трудоспособного возраста и 51 099 пенсионеров. 52 400 человек сейчас – моложе трудоспособного возраста (в 1979 их было 77 363).

По подсчетам РИА Рейтинг, 2,2% работающих жителей края получают меньше 15 тыс. рублей в месяц – немногим более МРОТ, с трудом позволяющего свести концы с концами. На начало ноября задолженность по заработной плате в Хабаровском крае составляет 96,9 млн руб., в т.ч. 1,4 млн руб. не выплатили вовремя из-за несвоевременного поступления денежных средств из бюджетов всех уровней. Долги по зарплате имеются перед 2 133 работниками. Число потенциальных банкротов среди физических лиц в сравнении с прошлым годом увеличилось на 7,4% (с 10 876 человек в ноябре 2018 года до 11 678 человек в ноябре 2019 года). В рейтинг попали граждане, больше трех месяцев просрочившие банкам суммы от 500 тыс. рублей и выше. Основная часть приходится на потребительские кредиты.

На фоне этих безрадостных цифр не помешает вспомнить о намерении губернатора Хабаровского края коренным образом переломить ситуацию.

- Дальний Восток - это особая территория: здесь трудно жить, тяжело вести бизнес и заниматься сельским хозяйством и крайне сложно что-то планировать. Поэтому особый статус региона я предлагаю закрепить законом, который бы гарантировал постоянные комфортные условия для жизни и работы. Если не будет особого отношения к дальневосточникам, то скоро здесь никого не останется. Поэтому я намерен добиться принятия закона о Дальнем Востоке, - уверенно декларировала Сергей Фургал в 2018 году на этапе выдвижения на пост главы региона.

Увы, до настоящего времени общественность не слышала ни о каких шагах, предпринятых в направлении разработки подобного законопроекта.

Евгений Мезенцев